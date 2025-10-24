Marathon de Casablanca: circulation bloquée sur plusieurs boulevards ce dimanche

La capitale économique se transforme, le temps d’une journée, en un vaste terrain de course ce dimanche 26 octobre. Avec la 16ème édition du Marathon de Casablanca, plus de 7.000 participants, professionnels et amateurs, vont venir fouler les rues de la métropole et la transformer en une mer de coureurs.

Pour que cette édition se déroule dans les meilleures conditions et afin de garantir la sécurité des athlètes, la Commune de Casablanca met en place un dispositif spécial de circulation. Plusieurs grands axes seront ainsi fermés à la circulation ce dimanche, de 6h30 à 14h.

Lire aussi : Hamza Sahli remporte le 15ème Marathon International de Casablanca

Les restrictions de circulation concerneront les boulevards ou avenues: Al Massira Al Khadra, Zerktouni, Gandhi, Socrate, Anfa, Moulay Youssef, Bourgogne, Hassan II et Hassan Ier.

Ces axes seront fermés pour permettre aux coureurs d’évoluer sur un parcours sécurisé et adapté aux trois formats proposés pour cette 16ᵉ édition: le marathon complet (42,195 km), le semi-marathon (21,097 km) et le relais par équipes de quatre coureurs.

Le semi-marathon, quant à lui, imposera également des restrictions sur d’autres axes clés de Casablanca, notamment Sidi Mohammed Ben Abdellah, la Corniche, l’Océan atlantique, Sidi Abderrahmane, Abdelkrim Khattabi, Gandhi, Ibn Sina, Moulay Rachid et Driss Slaoui.

Lire aussi : Rachid El Morabity triomphe au Marathon des Sables pour la onzième fois

Le tracé a été entièrement repensé pour traverser les quartiers emblématiques de la ville et offrir aux participants un parcours certifié et sécurisé, avec toutes les infrastructures nécessaires.

Les habitants et automobilistes sont ainsi invités à anticiper les restrictions de circulation, à privilégier les itinéraires alternatifs et à se préparer aux perturbations entre 6h30 et 14h sur les boulevards mentionnés. Tandis que les transports en commun pourraient également être impactés sur certaines lignes traversant les secteurs concernés.

La Commune recommande donc de planifier les déplacements en dehors des horaires de passage des coureurs pour éviter les retards et les congestions.