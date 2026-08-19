Manuels scolaires: l’Alliance des libraires au Maroc suspend le dialogue avec le ministère

Le bureau exécutif de la Ligue des libraires au Maroc s’est réuni à distance le vendredi 14 août 2026 pour examiner la situation du secteur du manuel scolaire. À l’issue de cette réunion, il a publié un communiqué annonçant la suspension du dialogue avec le ministère de l’Éducation nationale et le maintien du boycott de certains manuels.

L’Alliance s’étonne de la lenteur de l’impression, qui s’étire sur cinq mois depuis le mois de mars, alors que la pénurie de nombreux titres persiste. Les libraires s’interrogent sur l’utilité du suivi de la distribution face aux coupures d’approvisionnement et aux difficultés d’accès aux livres, en particulier ceux des «écoles pionnières».

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L’Alliance exprime sa surprise face aux déclarations d’un responsable du ministère de l’Éducation nationale affirmant l’absence de problème sur le marché. Elle qualifie ces propos de contre-vérités et de fuite de responsabilité. Elle affirme que la réalité du terrain confirme des dysfonctionnements majeurs.

L’Alliance maintient fermement sa décision de boycotter les manuels des «écoles pionnières» publiés par l’imprimerie El Maârif, Sochepress et la Librairie des Écoles. Ces éditeurs n’ont pas respecté la marge bénéficiaire accordée aux libraires.

«Nous suspendons à ce stade le dialogue avec le ministère pour non satisfaction des revendications fondamentales. Elle poursuit la défense des droits des libraires par tous les moyens légitimes. Elle précise qu’aucune réunion officielle n’a eu lieu et qu’aucune invitation n’a été reçue à ce jour» peut-on lire dans le communiqué de l’Alliance.

Le bureau exécutif appelle l’ensemble des professionnels à l’unité, à la coordination et au respect de la position professionnelle commune pour préserver la stabilité du secteur.