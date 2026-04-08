Maigrir à tout prix: l’alerte des autorités sur des compléments alimentaires à hauts risques

L’Agence marocaine des médicaments et des produits de santé insiste sur la nécessité de consulter un médecin avant toute prise de produit amincissant. DR

L’Agence marocaine des médicaments et des produits de santé appelle à la plus grande prudence dans l’utilisation de certains compléments alimentaires amincissants, tout particulièrement ceux contenant de la Garcinia cambogia, une plante largement utilisée dans l’industrie des produits parapharmaceutiques. Son utilisation est aujourd’hui controversée, après la publication des conclusions de récents travaux de recherche, indique Al Ahdath Al Maghribia de ce jeudi 9 avril.

L’utilisation de ces produits pourrait en effet être à l’origine de différents troubles, dont des maladies affectant le foie, mais aussi des problèmes cardiovasculaires, des déséquilibres digestifs, sans compter des troubles psychiques. Les autorités sanitaires soulignent également les dangers pour la santé liés à des interactions médicamenteuses avec ce complément alimentaire, pouvant altérer l’efficacité de certains traitements ou accentuer leurs effets indésirables.

L’Agence marocaine des médicaments et des produits de santé insiste donc sur la nécessité de consulter un médecin avant toute prise de produit amincissant, tout particulièrement pour les personnes souffrant de maladies chroniques ou sous traitement médical, pour lesquelles la consommation de compléments alimentaires à base de Garcinia cambogia peut recéler des risques accrus sur leur santé, indique Al Ahdath Al Maghribia.

L’agence encourage les usagers à signaler tout effet indésirable observé, afin d’améliorer le «système de vigilance sanitaire et la surveillance de la sécurité des produits disponibles sur le marché», et indique que des «signalements peuvent être effectués via les canaux officiels, notamment auprès du Centre national de pharmacovigilance et de gestion des risques», ou sur son site internet. Cet avertissement intervient alors que les compléments alimentaires à visées amincissantes sont à l’origine d’un engouement croissant, et que les spécialistes en appellent à «une meilleure sensibilisation du public», tout en mettant en garde contre «les promesses séduisantes mais potentiellement dangereuses de certains produits», relaie Al Ahdath Al Maghribia.

L’agence rappelle que cette communication s’inscrit dans une démarche globale de protection de la santé publique et de contrôle de la sécurité des produits commercialisés, les conclusions de plusieurs travaux de recherche publiées dans des revues médicales ayant déjà fait état de complications graves liées à la consommation de compléments à base de Garcinia cambogia, ce qui rend nécessaire de faire preuve d’une vigilance accrue.

Bien qu’ils semblent anodins pour la santé des consommateurs, les produits amincissants échappent souvent aux exigences réglementaires requises pour la mise sur le marché de médicaments. Considérés comme des compléments alimentaires, ils ne font pas l’objet de contrôles préalables et systématiques avant leur mise sur le marché, ce qui expose les consommateurs à la dangerosité potentielle de produits qui ne répondent pas aux normes exigées par l’industrie pharmaceutique, et qui sont donc potentiellement dangereux pour la santé. Leur usage pourrait alors, dans certains cas, être à l’origine de conséquences graves, voire létales.