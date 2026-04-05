Compléments minceur: les autorités sanitaires alertent sur les dangers de la Garcinia cambogia

Dans une note d’information publiée le vendredi 3 avril, l’AMMPS indique que des données scientifiques récentes ainsi que des signalements internationaux ont mis en évidence des effets indésirables associés à la consommation de ces produits. Parmi les complications recensées figurent des atteintes hépatiques, des troubles cardiovasculaires, des manifestations psychiatriques ainsi que des troubles digestifs.

L’agence souligne également que ces compléments alimentaires peuvent interagir avec certains médicaments, augmentant ainsi le risque d’effets secondaires ou réduisant l’efficacité des traitements en cours.

Face à ces constats, l’AMMPS recommande d’éviter l’utilisation de compléments alimentaires contenant de la Garcinia cambogia. Elle insiste aussi sur la nécessité de consulter un professionnel de santé avant toute prise de produits destinés à la perte de poids, en particulier pour les personnes souffrant de maladies chroniques ou suivant un traitement médicamenteux.

Par ailleurs, l’agence rappelle l’importance de signaler tout effet indésirable survenant après la consommation d’un complément alimentaire. Ces notifications doivent être transmises au Centre national des vigilances sanitaires et de gestion des risques via le site officiel de l’AMMPS.