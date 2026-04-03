Meknès: un médecin et sa secrétaire derrière un trafic de pilules abortives

La police judiciaire de Meknès a interpelé, mercredi 1er avril, une médecin et sa secrétaire à son cabinet médical. Toutes deux sont soupçonnées d’être impliquées dans une affaire de commercialisation de médicaments et de produits pharmaceutiques de contrebande, susceptibles de porter gravement atteinte à la santé des citoyens, rapporte le quotidien Al Akhbar de ce week-end (4 et 5 avril).

Ce coup de filet s’inscrit dans le prolongement d’une opération menée le mois dernier par la police de Meknès, qui avait interpellé deux individus en flagrant délit de détention et de promotion de médicaments illicites. Ces derniers utilisaient les réseaux sociaux pour proposer, sous de faux prétextes, des solutions d’interruption volontaire de grossesse. Déférés devant la justice à l’issue d’une enquête préliminaire sous la supervision du parquet, leurs auditions et les investigations techniques de terrain ont permis d’identifier les deux femmes suspectées d’être impliquées dans ce réseau criminel.

Mercredi dernier, à Tiflet, la médecin et sa secrétaire ont été arrêtées en flagrant délit. De l’argent, des médicaments, des préservatifs, des stimulants sexuels et deux téléphones portables, susceptibles de contenir des traces numériques de cette activité, ont été saisis lors d’une perquisition, note Al Akhbar.

Les deux prévenues ont été placées en garde à vue à la disposition de l’enquête judiciaire, toujours menée sous la supervision du parquet, afin de déterminer les tenants et aboutissants de cette affaire.