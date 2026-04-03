Société

Meknès: un médecin et sa secrétaire derrière un trafic de pilules abortives

Des plaquettes de médicaments.. DR

Revue de presseUn réseau criminel opérant entre Meknès et Tiflet a été démantelé. Un médecin et sa secrétaire ont été arrêtés pour trafic de médicaments de contrebande. Le réseau utilisait les réseaux sociaux pour promouvoir illégalement des comprimés abortifs, au mépris des règles sanitaires et pharmaceutiques. Cet article est une revue de presse tirée du quotidien Al Akhbar.

Par Hassan Benadad
Le 03/04/2026 à 19h12

La police judiciaire de Meknès a interpelé, mercredi 1er avril, une médecin et sa secrétaire à son cabinet médical. Toutes deux sont soupçonnées d’être impliquées dans une affaire de commercialisation de médicaments et de produits pharmaceutiques de contrebande, susceptibles de porter gravement atteinte à la santé des citoyens, rapporte le quotidien Al Akhbar de ce week-end (4 et 5 avril).

Ce coup de filet s’inscrit dans le prolongement d’une opération menée le mois dernier par la police de Meknès, qui avait interpellé deux individus en flagrant délit de détention et de promotion de médicaments illicites. Ces derniers utilisaient les réseaux sociaux pour proposer, sous de faux prétextes, des solutions d’interruption volontaire de grossesse. Déférés devant la justice à l’issue d’une enquête préliminaire sous la supervision du parquet, leurs auditions et les investigations techniques de terrain ont permis d’identifier les deux femmes suspectées d’être impliquées dans ce réseau criminel.

Mercredi dernier, à Tiflet, la médecin et sa secrétaire ont été arrêtées en flagrant délit. De l’argent, des médicaments, des préservatifs, des stimulants sexuels et deux téléphones portables, susceptibles de contenir des traces numériques de cette activité, ont été saisis lors d’une perquisition, note Al Akhbar.

Les deux prévenues ont été placées en garde à vue à la disposition de l’enquête judiciaire, toujours menée sous la supervision du parquet, afin de déterminer les tenants et aboutissants de cette affaire.

Par Hassan Benadad
Le 03/04/2026 à 19h12
#médicaments#trafic#médecin privé

LEs contenus liés

Société

Casablanca: arrestation d’un médecin soupçonné de délivrer de fausses ordonnances pour alimenter un trafic de psychotropes

Société

Tanger: un médecin écroué pour vente illégale de poches de sang et de médicaments

Société

Production de faux certificats médicaux: un médecin écroué à Salé

Société

Trafic de comprimés psychotropes: arrestation d’un médecin et d’une aide pharmacienne à Casablanca

Articles les plus lus

1
Algérie-Belgique: les dessous d’un deal humiliant pour le régime d’Alger
2
Kheng Grou: les travaux avancent pour le cinquième plus grand barrage du Maroc, mise en service attendue début 2027
3
Autoroute Nador-Guercif: le troisième tronçon réalisé à plus de 80%
4
Le cactus et le caroubier, piliers d’une révolution agricole dans la région de l’Oriental
5
Printemps exceptionnel à Ifrane: les cascades renaissent et relancent le tourisme
6
Polisario: un proxy iranien aux portes du Sahel
7
Le lent déclin du centre-ville de Casablanca
8
Location des bacs de stockage de la Samir: ce que dit la ministre, ce que révèlent les faits
Revues de presse

Voir plus