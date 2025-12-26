Société

L’hiver s’installe: plus de 41.000 km² enneigés

À Bab Berred. (S.Kadry/Le360)

Au 23 décembre, la neige couvre plus de 41.000 km² du territoire national, principalement dans les régions montagneuses d’Ifrane, de Beni Mellal et du sud de Marrakech. Les détails.

Par La Rédaction
Le 26/12/2025 à 17h15

Selon les dernières données disponibles au 23 décembre, la surface enneigée nationale a atteint 41.446 km². Les massifs du Haut et Moyen Atlas, s’étendant de la région d’Ifrane et Beni Mellal jusqu’au sud de Marrakech et les confins d’Errachidia, figurent parmi les zones les plus concernées.

D’après la Direction générale de la météorologie, «ces régions, caractérisées par leur altitude élevée et leurs particularités topographiques, figurent parmi les plus exposées aux effets directs des passages de masses d’air froid, associées à des perturbations atmosphériques successives qui ont intéressé notre pays depuis le 10 décembre 2025, favorisant des chutes de neige parfois abondantes, en particulier sur les hauteurs».

Il s’agit, selon la DGM, d’«une excellente nouvelle pour nos réserves hydriques et le remplissage des barrages, mais également pour le secteur du tourisme de montagne à l’approche de la fin d’année».

