Les marchands ambulants reprennent possession des rues de Rabat

Dans les quartiers populaires de Rabat, les marchands ambulants et les marchés anarchiques ont repris possession des rues, poussant les autorités locales à réagir.

Dans son édition du vendredi 21 juin, Al Akhbar rapporte que ces dernières ont réactivé les patrouilles dans différents quartiers de la capitale touchés par le phénomène. Des infractions liées à l’occupation illégale de l’espace public ont été relevées, notamment par les cafés et restaurateurs. D’après le quotidien, ils sont de plus en plus nombreux à occuper des surfaces faisant partie du domaine public.

D’après les sources d’Al Akhbar, les habitants de ces quartiers ont adressé des correspondances aux services compétents, les appelant à intervenir. A Youssoufia, des riverains se sont plaint de la prolifération des souks anarchiques dans cette zone résidentielle, particulièrement en cette période d’Aid Al-Adha.

A ce sujet, une source au sein de la Coalition des associations de la société civile à Rabat explique que la capitale dispose de plusieurs marchés de proximité dont l’aménagement a nécessité de lourds investissements. Pourtant, les marchands ambulants les boudent, arguant que les clients s’y font rares. Ils préfèrent continuer à occuper illégalement l’espace public. Comme le rappellent les sources du journal, le grand nombre de vendeurs ambulants engendre des nuisances qui détériorent les conditions de vie des populations.

Un appel a donc été lancé pour que les autorités interviennent. Plusieurs options ont été proposées par les acteurs de la société civile, comme la réservation d’espaces vides près des zones où les vendeurs ambulants sont les plus présents, afin de leur permettre de s’y installer tout en restant proches de leurs clients.