Les cascades d’Imouzzer Ida-Outanane renaissent et attirent visiteurs et touristes

Les récentes précipitations ont redonné vie aux cascades d’Imouzzer Ida-Outanane, situées dans l’arrière-pays d’Agadir, après plus de quatre années d’assèchement causé par une sécheresse persistante. Ce retour de l’eau a transformé la région en un pôle d’attraction majeur, aussi bien pour les visiteurs marocains que pour les touristes étrangers de différentes nationalités, relançant l’activité touristique et économique locale.

Avec la reprise de l’écoulement des cascades, les paysages ont retrouvé leur éclat naturel. Les montagnes verdoyantes, les chutes d’eau et le climat tempéré offrent désormais un décor particulièrement apprécié des amateurs de nature et de tourisme de montagne. Cette dynamique nouvelle se reflète dans l’affluence croissante observée ces dernières semaines.

Germaine, une touriste française en visite dans la région, se dit ravie de découvrir Imouzzer Ida-Outanane, qu’elle décrit comme un espace riche en atouts naturels. Elle souligne la beauté des montagnes, la fraîcheur des cascades, la verdure environnante ainsi que la simplicité et l’hospitalité de la population locale, qui contribuent, selon elle, à rendre le séjour particulièrement agréable.

Elle précise toutefois que l’accès aux cascades constitue une véritable aventure pour les visiteurs, en raison de l’étroitesse de la route et de son état, fragilisé par les récentes pluies. Malgré ces contraintes, elle affirme ressentir une grande joie en parcourant les sites touristiques du Royaume, estimant que ces difficultés font partie du charme du voyage.

De son côté, Angela, une touriste allemande venue au Maroc accompagnée de son époux, explique avoir choisi Imouzzer Ida-Outanane pour ses spécificités touristiques, notamment en matière de tourisme de montagne. Elle se dit impressionnée par la renaissance des cascades grâce aux pluies et par l’atmosphère générale qui règne dans la région, qu’elle qualifie de paisible et revitalisante.

Les habitants locaux se félicitent également de cette transformation. Ibrahim Barra, résident d’Imouzzer Ida-Outanane, indique que les pluies ont redonné vie aux cascades les plus emblématiques de la région de Souss-Massa, après une interruption de plus de quatre ans. Selon lui, ce renouveau naturel a eu un impact direct sur la fréquentation touristique.

شلالات إيموزار إداوتنان بعد الأمطار الغزيرة

Il invite les visiteurs à découvrir ces sites, estimant que la région réunit toutes les conditions nécessaires pour un séjour réussi. Il met en avant l’existence d’infrastructures d’accueil variées, telles que des hôtels, des maisons d’hôtes, des restaurants et des cafés, capables de satisfaire différents goûts, tout en conservant une touche locale authentique.

La reprise de l’activité des cascades apparaît ainsi comme un véritable levier de relance pour Imouzzer Ida-Outanane. Au-delà de l’aspect environnemental, ce phénomène naturel contribue à revitaliser l’économie locale, offrant de nouvelles perspectives aux habitants et confirmant le potentiel touristique durable de la région.