Les avocats maintiennent leur grève et se donnent rendez-vous le 20 septembre

La décision de poursuivre la grève a été prise à l’unanimité. Les membres de l’association devront se réunir à nouveau le 20 septembre pour réévaluer la situation et décider soit de poursuivre le mouvement, soit de reprendre le travail.

Au cœur du bras de fer, le projet de loi encadrant la profession d’avocat. L’Association conteste plusieurs de ses dispositions qui, selon elle, «portent atteinte à l’indépendance de la profession d’avocat, à son autorégulation et à l’immunité de la défense, et sont contraires aux acquis constitutionnels et en matière de droits humains».

Mais les inquiétudes des avocats ne portent pas uniquement sur le contenu du texte. Elles concernent également la méthode ayant présidé à son élaboration. L’Association estime que les accords issus du dialogue institutionnel «n’ont pas été intégralement intégrés au texte».

Les justiciables en première ligne

Si le conflit oppose à l’origine la profession au gouvernement autour de la réforme du métier d’avocat, ses effets dépassent désormais largement le seul cadre corporatif. Les justiciables se retrouvent en première ligne et supportent une part croissante des conséquences de cette confrontation.

La multiplication des reports d’audiences constitue l’une des principales répercussions du mouvement. Des dossiers pénaux, civils, commerciaux, sociaux et familiaux sont concernés, avec des situations particulièrement sensibles lorsque des personnes sont détenues dans l’attente de leur jugement ou lorsque les procédures portent sur des affaires familiales ou financières nécessitant un traitement rapide.