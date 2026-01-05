Les avocats des barreaux du Maroc annoncent une paralysie des tribunaux à partir de ce 6 janvier

Les relations entre les avocats et le ministère de la Justice sont aujourd’hui au bras de fer, à propos de la mouture finale du projet de loi relatif à la profession d’avocat que l’Association des barreaux du Maroc a catégoriquement rejeté.

Dans un communiqué, relaie Al Ahdath Al Maghribia de ce mardi 6 janvier, l’Association proteste vivement contre ce projet qu’elle qualifie d’«atteinte grave à l’indépendance de la profession, en plus de la rupture du dialogue entre ses instances et le ministère de la Justice».

Le communiqué, ayant sanctionné la réunion tenue, le 3 janvier dernier à Marrakech, par le bureau de l’Association des barreaux du Maroc, appelle à une grève nationale, à partir de ce mardi 6 janvier, dans tous les tribunaux du Royaume.

«Dénonçant la démarche unilatérale du ministère de la Justice, écartée de la méthodologie participative précédemment convenue entre les deux parties, faisant fi des conclusions du dialogue et des observations soulevées par les instances professionnelles, l’Association des barreaux du Maroc rejette tout article portant préjudice à l’indépendance de la profession et à ses principes fondamentaux», souligne la même source.

De même, poursuit la même source, «les avocates et les avocats ne seraient pas concernés par tout article qui ne prend pas en compte la spécificité de la profession, en tant que mission juridique et humanitaire, et qui ne garantit pas une défense forte qui contribue à un procès équitable».

Dans le même sillage, «l’Association estime que les parties qui ne sont pas concernées par la législation, n’ont pas le droit d’intervenir dans la mise au point d’un projet relatif à la profession», appelant dans ce cadre au strict respect des compétences légales en vue de préserver l’indépendance de la profession d’avocat.

Après avoir appelé le 23 décembre au retrait du projet de loi en question, l’Association revient aujourd’hui à la charge et opte pour l’escalade, en appelant les avocats à se mobiliser à toute forme de protestation afin de défendre l’indépendance de la profession, sa spécificité, sa dignité et ses valeurs.