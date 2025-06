Le ministre de l’Intérieur prône la gestion déléguée des parkings

Le ministre de l’Intérieur, Abdelouafi Laftit, a mis en avant les actions menées par son département pour remédier aux problématiques d’engorgement urbain. «Dans une réponse adressée au député Omar El Baz (Mouvement populaire), il a souligné l’accompagnement juridique et technique apporté aux collectivités territoriales, les incitant notamment à recourir à des contrats de gestion déléguée en partenariat avec le secteur privé», rapporte Al Ahdath Al Maghribia du mercredi 25 juin.

Le ministre a cité en exemple les agglomérations de Casablanca, Rabat et Tanger, où des sociétés privées gèrent déjà des parkings, contribuant ainsi à une meilleure régulation du trafic. Par ailleurs, il a indiqué que des travaux étaient en cours pour généraliser les «plans de déplacement urbain durable», intégrant des schémas de circulation et de stationnement. Ces dispositifs visent une répartition équilibrée de l’espace public entre les différents modes de transport, tout en améliorant les infrastructures routières et les équipements urbains.

Conformément à l’article 100 de la loi organique n° 113.14, les collectivités locales œuvrent, en coordination avec la police administrative, à l’encadrement des modalités de stationnement par le biais de décisions réglementaires. Cette démarche intervient en réponse à une question écrite soumise le 13 février 2025 par le député Haraki. «Ce dernier s’interroge sur les mesures prises pour organiser les espaces publics face à la saturation routière, exacerbée par l’augmentation du parc automobile et le manque criant de parkings», souligne Al Ahdath Al Maghribia.

Le député a qualifié cette réorganisation de «besoin urgent», d’autant plus que le Maroc s’apprête à accueillir d’importants événements sportifs dans les années à venir. Il a plaidé pour la réalisation de parkings souterrains dans les grandes et moyennes villes, ainsi que pour une lutte accrue contre l’exploitation illégale des aires de stationnement. En effet, des gardiens informels, communément appelés «gilets jaunes», imposent des tarifs abusifs aux usagers, transformant trottoirs et places publiques en zones de chantage.