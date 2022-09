© Copyright : Adil Gadrouz / Le360

VidéoLes ouvertures de stations de lavage auto sans eau se multiplient au Maroc, en cette période de stress hydrique. De quoi s’agit-il? Comment opèrent-elles? Et pour quel prix? Reportage.

La préservation des ressources hydriques le rend nécessaire, la pénurie d’eau le rend indispensable. Le lavage auto sans eau, alternative au lavage classique qui demande des quantités importantes d’eau, s'impose. D’après un site français spécialisé dans le lavage auto, le nettoyage à la maison nécessite au maximum 300 litres d’eau, le lavage à haute pression demande 50 à 60 litres d’eau. Un véritable gaspillage, en cette période de pénurie de cette précieuse ressource.

«Nous avons démarré notre projet de lavage écologique des voitures en 2007. Notre objectif était de mettre en place une méthode qui épargne l’eau, plus moderne et à forte valeur ajoutée pour le secteur de lavage auto au Maroc», explique Hicham Labyad, propriétaire d’une station de lavage automobile sans eau.

Cette technique de lavage auto se fait grâce à des produits naturels, dont l’argile verte, la cire de carnauba, qui a un effet hydrophile, en plus d'huiles essentielles et de serviettes en microfibres. «On n’utilise que des produits 100% naturels, importés d’Allemagne et connus pour leur qualité», précise Hicham Labyad.

Qu’en est-il du coût? Le propriétaire de la station de lavage explique que le coût d’un lavage sans eau dépend de l’état de la voiture. «Nos tarifs démarrent généralement à 100 dirhams pour un lavage simple. En cas de sur-salissures, nous imposons un supplément, car on a besoin de plus de produits et de temps», explique-t-il.

Cette technique demande un peu plus de temps qu’un lavage classique. «Un lavage sans eau se fait entre 45 minutes et une heure et offre un travail minutieux et des finitions soignées», décrit Hicham Labyad.