© Copyright : DR

Kiosque360. Dans plusieurs villes, l’application des dernières directives de l’Intérieur pour rationaliser l’usage de l’eau a démarré. A Rabat et Salé, des garages de lavage de voitures ont été contraints à la fermeture. Cet article est une revue de presse tirée du quotidien Al Akhbar.

Les écologistes dénoncent cette situation depuis plusieurs années déjà. Suite aux dernières directives concernant l’état d’urgence hydrique, l’étau se resserre sur l’activité de lavage de voitures. C’est le cas, en tout cas, dans les villes de Rabat où les garages spécialisés dans cette activité se voient fermer leurs portes à tour de rôle, rapporte Al Akhbar dans son édition du lundi 25 juillet. Le journal explique que les autorités de la capitale et de sa ville voisine ont lancé, ce week-end, une vaste opération ciblant les garages de lavage de voitures qui utilisent de l’eau potable. D’après les sources du quotidien, cette opération vient en application des dernières directives du ministère de l’Intérieur qui a incité ses services à redoubler d’efforts pour lutter contre le gaspillage d’eau en ce contexte de fort stress hydrique dû à la sécheresse.

La même source rappelle que la circulaire transmise aux différents walis et gouverneurs du royaume est catégorique quant à la nécessité d’activer des mesures de lutte contre le gaspillage. Et l’activité de lavage de voitures à partir de sources d’eau conventionnelles y est clairement évoquée.

Emboîtant le pas aux autorités de Rabat, celles de Salé ont également lancé une vaste opération de contrôle de ces établissements de lavage. D’après Al Akhbar, des avertissements ont d’abord été donnés à ceux qui ont été surpris à utiliser de l’eau potable. D'ailleurs, ajoute Al Akhbar, un contrôle des factures d’eau et d’électricité a été lancé afin de voir si ces garages utilisent de l’eau potable de manière exagérée, pour laver les voitures. C’est aussi pourquoi certains établissements de lavage, qui utilisent une eau issue des puits, ont pour l'instant été épargnés.

La rationalisation de l’eau issue des nappes phréatiques est une urgence pour lutter contre les effets de la grave sécheresse qu’a connue notre pays cette année. Pour rappel, la circulaire du ministère de l’Intérieur exhorte les autorités locales à prendre un ensemble de mesures afin de faire face au stress hydrique que traverse le Maroc. Parmi ces mesures, figure l’interdiction de l'usage de l'eau potable dans certaines activités telles que l'arrosage des espaces verts et des golfs, le lavage des voies et places publiques. Sont de même interdits les prélèvements illicites d'eau au niveau des forages, des puits, des sources, des cours d'eau et des canaux de transport d'eau.