Un fou, ministre de la Santé?

Ça ressemble à une blague. Ce n’en est pas une, malheureusement. Le prochain ministre américain de la Santé sera Robert F. Kennedy. L’annonce a consterné tous ceux qui connaissent le bonhomme. À raison.

Robert F. Kennedy est tellement cinglé que sa propre famille, et d’abord ses frères et sœurs, a publié il y a quelques mois un communiqué pour dénoncer ses idées. Pour ceux qui sont dubitatifs, parce qu’ils ne le connaissent pas, voici trois de ses convictions les plus ancrées. Si après ça il reste des sceptiques, je rends mon tablier.

1. Vive le lait cru, dit-il…

Kennedy est un adversaire résolu de la pasteurisation du lait. Rappelons que ce procédé, nommé aussi débactérisation thermo-contrôlée et qui procède des travaux de Louis Pasteur, consiste à chauffer le lait à une température comprise entre 70 et 100 °C puis à le refroidir rapidement. Cette opération réduit d’un facteur de 100.000 (!) le nombre de micro-organismes contenus dans le lait, notamment les redoutables bactéries Escherichia coli et salmonelle, qui peuvent tuer. Il s’agit donc d’une question importante de santé publique. Mais que se passe-t-il si le ministre lui-même est contre la pasteurisation du lait? Tous aux abris!

2. À bas les vaccins!

Selon R. F. Kennedy, les vaccins peuvent causer l’autisme. Aucune étude scientifique (aucune!) n’étaie cette affirmation farfelue. Autre chose: pendant l’épidémie de Covid-19, et alors que les laboratoires pharmaceutiques, travaillant jour et nuit, avaient réussi l’exploit de produire en un an plusieurs vaccins efficaces, il s’était signalé en affirmant sans le moindre début de preuve que ces vaccins-là étaient ‘les plus mortels jamais fabriqués’. Ceux qui ont cru à ce genre d’absurdités -les frères Igor et Grichka Bogdanoff, par exemple- l’ont payé de leur vie. Ça n’a pas semblé l’émouvoir. Les fêlés du cerveau ne changent jamais d’avis: c’est même à cela qu’on les reconnaît.

«Je ne peux m’empêcher de penser que cette terrible régression de la science et de l’intelligence au plus haut niveau de l’État le plus puissant du monde pourrait avoir des conséquences catastrophiques.»

(À propos de cerveau, j’ai vu un jour RFK expliquer qu’un petit ver avait un jour pénétré le sien, en entrant par l’oreille, et en avait dévoré une partie. Mais heureusement le ver était mort (d’indigestion?), donc tout allait bien désormais. Authentique! Je ne savais pas s’il fallait rire ou pleurer…)

3. Des caries pour tous

La fluoration de l’eau, c’est-à-dire l’ajout d’ions fluorure dans le système de distribution d’eau potable dans les villes, est une bonne chose: elle réduit les cas de carie dentaire. Des centaines d’études l’ont montré; l’Organisation mondiale de la santé a même calculé le taux optimal de fluorure en fonction du climat et de l’environnement local (quelque part entre 0,5 et 1,5 mg/L). Peine perdue: on peut compter sur un adepte des théories du complot pour écarter d’un revers de la main le consensus des scientifiques. C’est le cas de notre homme -décidément, il n’en rate pas une. Le prochain ministre de la Santé des States tentera donc d’interdire la fluoration de l’eau, sans aucune raison valable de le faire. Caries pour tous, en somme. Merci, qui? Merci, Robert!

Bref. Peut-être devrais-je me réjouir du fait que le prochain gouvernement américain sera sans doute bien disposé à notre égard; mais je ne peux m’empêcher de penser que cette terrible régression de la science et de l’intelligence au plus haut niveau de l’État le plus puissant du monde pourrait avoir des conséquences catastrophiques pour le monde entier…