Début de la commercialisation des viandes rouges importées

Plusieurs grandes surfaces ainsi que des boucheries agréées auprès de l’ONSSA (Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires) à Casablanca, Fès, et Rabat, ont commencé à commercialiser les viandes rouges importées.

Des sources indiquent que le prix de ces viandes varie entre 80 dirhams le kilogramme pour le bœuf et 85 dirhams pour l’agneau, relaie Al Ahdath Al Maghribia de ce jeudi 21 novembre.

L’arrivée des premières cargaisons intervient après que le gouvernement a autorisé l’importation des viandes fraîches, afin de combler le déficit et faire face à la hausse record des prix.

Cette opération vise également à éviter la surexploitation du cheptel national, qui a souffert de six ans successifs de sécheresse.

Selon Rachid Benali, président de la Confédération marocaine de l’agriculture et du développement rural (Comader), «la commercialisation de la viande fraîche importée en est encore à ses débuts, notamment dans les villes de Casablanca, Fès et Rabat. Mais elle sera généralisée à toutes les régions du Royaume dans un avenir proche, avec des prix compétitifs ne dépassant pas 80 dirhams le kg pour le bœuf et 85 dirhams pour l’agneau».

Cette opération contribuera à approvisionner une grande partie de la population en viandes rouges, à des prix abordables.

Il s’agit toutefois d’une opération provisoire, en attendant que «le cheptel national puisse retrouver le rythme de sa reconstitution normale», a indiqué Rachid Benali.

Il y a une semaine, le port de Tanger a accueilli les premières cargaisons de viandes fraîches importées d’Espagne.

Trois camions transportant 100 tonnes de viandes de bœuf et d’agneau sont arrivés à ce port.

Deux camions se sont dirigés vers la région de Casablanca-Settat, tandis que le troisième a pris la destination de la ville de Fès, relaie Al Ahdath Al Maghribia.

Ces viandes, estampillées «Halal», sont acheminées vers le Royaume du Maroc soit par bateau ou par avion dans des groupes frigorifiques spécifiques, conformément aux conditions agréées par l’Union européenne (UE).

Cette opération d’importation de viandes rouges est toutefois exceptionnelle, car elle ne durera pas plus de trois mois, à partir de la date d’arrivée de la première cargaison.