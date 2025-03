Le groupe Akdital ouvre son 34ème hôpital à Guelmim

Le groupe Akdital, acteur majeur du secteur de la santé au Maroc, poursuit son développement en inaugurant un nouvel établissement de santé multidisciplinaire à Guelmim. L’hôpital privé Guelmim se positionne comme un établissement de santé de premier plan, offrant une gamme étendue de soins multidisciplinaires et oncologiques. Avec un éventail de spécialités médicales et chirurgicales, il met à la disposition des résidents de Guelmim et des environs des équipements de pointe, conçus pour traiter un large spectre de pathologies, des plus simples aux plus complexes, comme l’indique le groupe Akdital dans un communiqué. Cette proximité représente un avantage considérable pour la population locale, qui bénéficie désormais d’un accès facilité à des soins de qualité, évitant ainsi les déplacements vers les grandes villes pour des services médicaux spécialisés.

L’établissement de santé dispose de 126 lits d’hospitalisation et de 8 blocs opératoires ultra-modernes. Ces derniers sont équipés d’installations de pointe, comprenant notamment une unité technique d’accouchement et deux salles d’endoscopie, assurant ainsi des soins de qualité et une expérience optimale pour les patients.

L’hôpital privé Guelmim est doté d’un pôle de réanimation comprenant 9 box dédiés à la réanimation polyvalente et cardio-vasculaire, ainsi que 7 couveuses destinées à la réanimation néonatale, ainsi qu’une unité de soins intensifs équipée de 25 lits.

Une unité de cardiologie interventionnelle, équipée de technologies de pointe, a été établie, facilitant le traitement des affections cardiovasculaires et neurovasculaires. Ce service comprend une salle de cathétérisme ainsi qu’une salle réservée aux épreuves d’effort.

Cette infrastructure de dernière génération accueille un pôle mère-enfant comprenant 14 lits et une nurserie.

L’hôpital abrite également un centre de radiologie complet accessible 24h/24 et 7j/7, comprenant une IRM, un scanner, des équipements de radiographie standard, ainsi qu’une échographie et une mammographie.

Ces installations à la pointe de la technologie sont conçues pour optimiser le parcours des patients et accélérer les processus de diagnostic et de prise en charge des malades, ajoute la même source.

Un centre d’oncologie dédié à la prise en charge des cancers

En outre, l’hôpital privé Guelmim se distingue par son centre d’oncologie intégré, dédié à la prise en charge diagnostique et thérapeutique des cancers. Ce centre comprend un hôpital de jour de chimiothérapie avec 13 fauteuils de traitement, et une unité de radiothérapie équipée d’un accélérateur de dernière génération garantissant la qualité et la sécurité des soins, ainsi qu’un scanner dosimétrique.

L’hôpital privé Guelmim abrite également un laboratoire d’analyses médicales à la pointe de la technologie. Ce laboratoire, accessible en permanence, est équipé de matériels de dernière génération permettant divers tests et examens, allant des analyses sanguines courantes aux tests spécialisés en biochimie, hématologie, microbiologie et immunologie.

Par ailleurs, un service d’urgence opérationnel 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 est à disposition pour accueillir les patients en état critique, garantissant une présence continue de médecins réanimateurs anesthésistes sur place.

La gestion des données médicales des patients est totalement digitalisée et centralisée, permettant un accès instantané et sécurisé, renforçant ainsi l’efficacité des soins prodigués.

Cet établissement de santé est conçu dans une perspective d’excellence des soins, pour un parcours patient individualisé, conclut le communiqué du groupe Akdital.

Le nouvel hôpital du groupe Akdital ouvert à Guelmim.