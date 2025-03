Akdital: une année de croissance exceptionnelle et d’engagements tenus

Fidèle à sa vision d’une santé de qualité accessible à tous, Akdital a poursuivi en 2024 son expansion à un rythme soutenu. Le groupe a renforcé son maillage territorial avec 12 nouvelles ouvertures, portant sa capacité à 3.706 lits répartis sur 33 établissements à travers le Royaume. De Tétouan à Dakhla, en passant par Kénitra, Meknès, Khouribga, Bengérir, Essaouira, Marrakech, Errachidia et Taroudant, ces nouvelles infrastructures viennent répondre à une demande croissante de proximité.

Akdital renforce son engagement en faveur de l’innovation et de l’amélioration de l’expérience patient en intégrant des technologies de pointe telles que l’acquisition du robot chirurgical ainsi que le lancement d’Akdital Innov un centre d’excellence en matière de technologies médicales avancées.

«Akdital signe une nouvelle année exceptionnelle, marquée par une forte dynamique de développement et une performance opérationnelle solide, qui confirme la pertinence de ses choix stratégiques. Nous avons relevé un défi majeur cette année en ouvrant, dans les délais annoncés, l’ensemble des 12 établissements prévus, respectant ainsi nos engagements envers nos patients et partenaires. L’augmentation de capital réussie en 2024 nous donne aujourd’hui les moyens d’accélérer notre expansion et soutient notre détermination à offrir un accès à des soins de santé de qualité à tous les Marocains», indique Rochdi Talib, PDG du groupe.

Progression des indicateurs d’activité

Le chiffre d’affaires d’Akdital atteint 2.954 MDH en 2024, affichant une progression soutenue de 55% par rapport à l’exercice précédent. Cette dynamique d’évolution reflète à la fois la montée en puissance des établissements ouverts ces deux dernières années et la progression continue des structures historiques. En termes d’activités, l’oncologie poursuit sa forte croissance, renforçant sa contribution au chiffre d’affaires.

Renforcement de la rentabilité et maîtrise des coûts

L’EBITDA s’élève à 839 MDH, en hausse de 64% par rapport à l’année dernière, notamment porté par une amélioration continue de l’efficacité opérationnelle. Le taux de marge d’EBITDA continue ainsi sa croissance passant de 26,8% en 2023 à 28,4% en 2024. Le résultat net consolidé s’établit à 348 MDH, en nette progression de 76%. Le résultat net part du groupe (RNPG) atteint à 315 MDH.

Investissement et endettement

Afin d’accompagner ses ambitions d’expansion, Akdital a poursuivi ses efforts d’investissement avec une enveloppe atteignant, en 2024, 1.792 MDH, en hausse de 64% par rapport à l’année précédente. Ces investissements portent sur l’équipement des nouveaux établissements et sur les futures implantations. L’endettement net s’établit à 1.753 MDH au 31 décembre 2024, soit un ratio de 2,0 par rapport à l’EBITDA contre 2,4 l’année dernière, traduisant ainsi une forte rigueur dans la gestion de la croissance du groupe.

Perspectives

Akdital entend accélérer son développement en 2025 avec l’ouverture de nouveaux établissements à Casablanca, Laâyoune, Guelmim, Inzegane, Rabat, Nador et Oujda. Avec l’objectif de dépasser 54 établissements dans plus de 30 villes d’ici 2026, le Groupe renforce sa capacité à répondre aux besoins croissants en soins de santé, porté par des bases financières solides après son augmentation de capital réussie en juillet 2024.

Dividendes

Au titre de l’exercice 2024, le Conseil d’Administration a décidé de proposer à l’Assemblée Générale Ordinaire la distribution d’un dividende de 10 dirhams par action.