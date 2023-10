«L’Bouffa» tue un jeune lors d’une soirée intime

C’est un nouveau drame lié à «L’Bouffa», cette drogue qui fait des ravages depuis quelque temps auprès des jeunes, qui vient secouer la ville de Rabat. En effet, un jeune homme est décédé d’une overdose il y a quelques jours, alors qu’il était en compagnie de deux de ses amis et trois jeunes filles, durant dans ce qui semblait être une soirée arrosée. Son corps a été retrouvé dans la rue.

Dans son édition du lundi 23 octobre, Assabah rapporte que les cinq individus qui étaient en compagnie du jeune homme au moment de sa mort ont été interpellés par les services de police judiciaire, pour être présentés au procureur ce week-end. Il semble que les six personnes s’étaient donné rendez-vous dans une maison du quartier de l’Océan, aménagée pour la débauche. C’est en pleine soirée que la victime est décédée des suites de cette overdose. Quand ses compagnons se sont rendu compte de sa mort, ils ont décidé de jeter son corps à la rue. Informés des faits jeudi dernier tôt dans la matinée, les services de police en charge de la sûreté dans l’arrondissement où le corps a été retrouvé se sont rapidement rendus sur les lieux, pour confirmer la mort de l’individu.

Ce dernier, ajoute Assabah, était âgé d’à peine 25 ans. Alors que son corps a été transporté à la morgue pour autopsie, certains de ceux qui l’accompagnaient cette nuit-là ont affirmé aux enquêteurs que le jeune homme avait consommé de la drogue, ce qui aurait conduit à sa mort. D’ailleurs, c’est ce que cherche actuellement à confirmer l’autopsie. En attendant, le parquet a ordonné l’arrestation de toutes les personnes qui se trouvaient dans la maison où la victime a perdu la vie. L’enquête avec ces individus a rapidement révélé que les trois hommes et les trois filles qui se trouvaient en sa compagnie s’étaient réunis pour une soirée intime, durant laquelle ils avaient consommé beaucoup de drogues. Naturellement, des instructions ont été données afin de sceller la maison en question, tandis que les enquêteurs ont également réussi à identifier le dealer qui avait fourni ces «fêtards». Un avis de recherche à l’échelle nationale a été émis à son encontre.

Le quotidien indique que les individus interpellés dans cette affaire pourraient être poursuivis pour détention et consommation de drogues, débauche et prostitution, non-assistance à personne en danger et fausses déclarations à la brigade de police judicaire. La gravité des charges risque de leur coûter de lourdes peines de prison.