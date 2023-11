L’ancien ministre, Mohamed Moubdii, devant le juge d’instruction

Mohamed Moubdiî, député du Mouvement populaire et ancien ministre.

Le juge d’instruction de la section des crimes financiers de la cour d’appel de Casablanca a auditionné, mercredi 2 novembre, l’ancien ministre Mohamed Moubdii ainsi que d’autres accusés pour dilapidation de fonds publics, trafic d’influence, corruption et falsification de documents. Les investigations se sont concentrées sur de la surfacturation en lien avec des marchés passés avec la commune de Fkih Ben Salah au moment où Moubdii en était le président.

Le juge d’instruction a également entendu des ingénieurs, des fonctionnaires, des entrepreneurs, des techniciens et des responsables de cabinets d’études dont certains sont poursuivis en état d’arrestation. Tous ces accusés ont été confrontés aux résultats de l’enquête menée par la Brigade nationale de la police judiciaire (BNPJ) qui conclut à des manipulations dans les transactions, à la passation frauduleuse de marchés publics à certains bureaux d’études et à la dilapidation de fonds publics et de corruption.

D’après le quotidien Assabah, l’ancien ministre de la Fonction publique, Mohamed Moubdii, a été inculpé après le constat de dysfonctionnements dans la gestion de la municipalité de Fkih Ben Salah par la cour des comptes. Parmi ces infractions, on note la conclusion et l’exécution de marchés publics relatifs à la réhabilitation urbaine. Les magistrats de la cour des comptes ont par ailleurs constaté des violations dans le marché des études relatif à l’assainissement liquide, dont le coût a atteint 8 millions de dirhams, et dans son schéma directeur.

La cour des comptes a relevé des pratiques douteuses dans la gestion de la commune de Fkih Ben Salah, notamment dans la conclusion de marchés publics relatifs à la réhabilitation urbaine en violation des dispositions prévues par les lois et les règles en vigueur.