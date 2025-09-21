Société

L’aéroport d’Es-Smara se modernise en vue de son ouverture à l’aviation civile

L’aéroport d’Es-Smara s'apprête à s'ouvrir prochainement à l’aviation civile. (H.Yara/Le360)

Par Hamdi Yara
Le 21/09/2025 à 10h07

VidéoL’aéroport d’Es-Smara entre dans une phase majeure de modernisation en vue de son ouverture prochainement à l’aviation civile. Avec des travaux déjà avancés à 50%, ce projet historique vise à renforcer les infrastructures, dynamiser l’économie locale et stimuler le tourisme culturel et spirituel dans cette ville des provinces du Sud.

Depuis la fin du mois d’août dernier, l’aéroport de la ville d’Es-Smara connaît d’importants travaux de modernisation, lancés officiellement par le gouverneur de la province, Ibrahim Boutomilat, à l’occasion des célébrations du 72ème anniversaire de la Révolution du Roi et du Peuple.

Il s’agit d’une première historique pour la ville, visant à renforcer les infrastructures et à ouvrir de nouvelles perspectives pour le tourisme et la culture dans cette cité spirituelle des provinces du Sud.

Selon des données officielles, le chantier a déjà atteint 50% d’avancement en seulement deux mois. Les travaux incluent notamment la réhabilitation de l’aéroport et la construction d’un poste de contrôle de la Gendarmerie royale de 115 m², pour un budget de 350.000 dirhams et une durée prévue de trois mois. Parallèlement, l’aéroport sera relié au réseau d’assainissement liquide dans le cadre d’un projet environnemental d’un coût de 800.000 dirhams, réalisé en partenariat avec l’Office national de l’électricité et de l’eau potable et sous la supervision de l’Office national des aéroports.

«Ces projets s’inscrivent dans une vision globale de modernisation des infrastructures», déclare Hamza Aymas, technicien au service des équipements de la province d’Es-Smara dans une déclaration pour Le360. De son côté, Bah El Neama, promoteur touristique, a souligné que «cette dynamique accompagne plusieurs autres chantiers structurants, notamment le projet de route reliant Es-Smara à Amgala, dont il ne reste que six kilomètres à achever».

Ce projet devrait contribuer à renforcer le lien entre la province et le reste du continent africain, à réduire son isolement, à attirer des investisseurs nationaux et internationaux, à diversifier l’économie locale et à créer de nouveaux emplois.

Avec l’accélération des travaux, l’aéroport devrait accueillir ses premiers vols civils à l’occasion du 50ème anniversaire de la Marche verte cette année. Cette étape stratégique est appelée à faire de l’aéroport d’Es-Smara un levier important pour le développement local et régional, répondant aux attentes des habitants en matière de transport et de mobilité, tout en facilitant les échanges commerciaux, en stimulant l’investissement et en promouvant le tourisme culturel et spirituel de la ville.

#Laâyoune#aviation#Aéroport

