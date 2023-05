Laâyoune: opération à cœur ouvert à l’hôpital Moulay Hassan Ben Mehdi, une première dans les provinces du Sud

Réalisée par le Dr Reda Bzikha, chirurgien cardio-vasculaire à l’hôpital régional de Laâyoune, sous la supervision d’une équipe médicale du Centre hospitalier universitaire (CHU) Hassan II de Fès et de l’hôpital Al-Ghassani de la même ville, cette intervention chirurgicale comprenait également des opérations chirurgicales pour implanter un stimulateur cardiaque (ou pacemaker).

Trois patients issus de Laâyoune, Boujdour et Tarfaya ont bénéficié de ces opérations, inscrites dans le cadre d’une initiative baptisée «Pouls Sahara volontaire pour les maladies cardio-vasculaires et chirurgie cardiaque», et parrainées par l’association Al Mahaba des œuvres sociales à Laâyoune, sous la supervision de la wilaya et la Direction régionale de la Santé et de la Protection sociale.

Prélude à la création d’un service de chirurgie cardiovasculaire à Laâyoune

Le staff médical du CHU Hassan II de Fès qui a effectué l’intervention se compose notamment du Pr Mohamed Messouak, chirurgien cardio-vasculaire et chef de service de chirurgie cardiovasculaire, Pr Harandou Moustapha, chef du service d’anesthésie-réanimation, Pr Saïd Belmkadem, spécialiste d’anesthésie-réanimation et l’infirmier perfusionniste, Mohamed Boulaajoul, ainsi que Mohamed Dahmani, infirmier instrumentiste et Ismaïl Oughbbi, chirurgien cardio-vasculaire à l’hôpital Al-Ghassani de Fès.

Le directeur régional de la Santé et de la Protection sociale Ali El Haouari a souligné que cette opération, la première du genre dans les provinces du Sud, a été effectuée par des médecins de la ville de Laâyoune et un staff médical de la ville de Fès, notant qu’elle est un prélude à la création future d’un service de chirurgie cardiovasculaire à l’hôpital régional Moulay Hassan Ben Mehdi.

M. El Haouari a aussi salué cette initiative, soulignant que le ministère s’est engagé à doter le service cardio-vasculaire des équipements nécessaires afin d’assurer la pérennité de ce genre d’opérations au profit de la population des provinces du Sud.

Lire aussi : Développement socio-économique à Laâyoune: ponts, CHU, voie express, station de dessalement... Un bilan d'étape

Pour sa part, Pr Mohamed Messouak, chirurgien cardio-vasculaire et chef du service cardio-vasculaire au CHU Hassan II de Fès, a exprimé sa fierté de superviser cette intervention, se disant prêt à réaliser de futures opérations dans l’hôpital régional de Laâyoune. Il a au passage vanté l’offre de santé à Laâyoune et la disponibilité de tout le matériel nécessaire pour réaliser ce genre d’interventions, auxquelles s’ajoute la mobilisation d’un staff médical hautement qualifié.

De son côté, Dr Reda Bzikha, chirurgien cardio-vasculaire à l’hôpital régional de Laâyoune, a fait part de sa joie d’avoir réalisé la première opération à cœur ouvert à l’hôpital Moulay El Hassan Ben El Mehdi, louant à cet égard les efforts des différentes parties prenantes ayant contribué à cette opération ‚y compris les autorités locales, le staff médical et la société civile. Cette initiative est le prélude pour effectuer des opérations à cœur ouvert de manière régulière à l’hôpital régional, dans le cadre du rapprochement des services de santé de la population, notamment en termes de chirurgie cardio-vasculaire, a-t-il expliqué.