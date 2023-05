INDH: Inauguration et lancement de plusieurs projets à Dakhla

Lamine Benomar, wali de la région de Dakhla-Oued Eddahab et gouverneur de la province d’Oued Eddahab, accompagné d'une délégation de responsables et d'élus locaux, lors de l'inauguration de projets soutenus par l'INDH.

Lamine Benomar, accompagné des membres du Comité provincial de développement humain (CPDH) d’Oued Eddahab, d’élus, de représentants des services extérieurs et d’acteurs de la société civile, a inauguré le Centre de lutte contre l’addiction dans la province d’Oued Eddahab, auquel l’INDH a contribué à hauteur de 100.000 dirhams, dans le cadre du programme d’accompagnement des personnes en situation de précarité.

Le Wali de la région et la délégation l’accompagnant ont donné par la suite le coup d’envoi des travaux d’aménagement du centre d’accueil Hay El Wahda, piloté par la Direction régionale de la jeunesse de Dakhla-Oued Eddahab. Ce projet a nécessité un investissement global de 3.097.722 dirhams, où la contribution de l’INDH se monte à 300.000 dirhams pour la construction et l’équipement du centre, et à 581.000 dirhams pour l’aménagement.

Une capacité de 40 lits

Le centre, dont la capacité d’accueil est de plus de 40 lits, comprend l’aménagement du centre d’accueil (cuisine, réfectoires, chambres…), la réhabilitation des réseaux divers (assainissement, eau potable, électricité...) et la mise en place des équipements de contrôle et de signalisation incendie.

Par ailleurs, Le Wali de la région et la délégation l’accompagnant ont visité le Centre régional d’hémodialyse du Centre hospitalier régional Hassan II de Dakhla, qui reflète l’engagement de l’INDH pour assurer la pérennité des services à titre gratuit aux bénéficiaires dudit centre.