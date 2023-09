La tectonique des plaques ou la mini-jupe?

Ainsi donc, un parti politique a cru devoir publier un communiqué dans lequel il parle de «punition divine» au sujet du séisme qui a secoué notre pays. Nous aurions été punis pour «nos fautes et péchés» aux sens «individuel et politique». (Quelqu’un pourrait-il m’expliquer ce qu’est un péché au sens politique?)

Cette déclaration intempestive du PJD m’a rappelé quelque chose. Le sinistre Ovadia Joseph, qui fut «grand rabbin» d’Israël et qui est certainement l’un des plus redoutables crétins que la Terre ait jamais portés, avait déclaré en août 2000 que les six millions de Juifs tués par les Nazis pendant l’Holocauste l’avaient bien mérité: ils étaient la réincarnation d’âmes qui avaient beaucoup péché dans le passé. (Si un goy avait dit cela, on l’aurait qualifié d’immonde antisémite).

Quant aux fondamentalistes chrétiens, ils sont aussi très engagés dans ce qu’on pourrait appeler «l’explication de toute catastrophe par la mini-jupe». Ils se basent sur une lecture littérale de la Bible, le nez contre la page, l’air niais et la vue basse, par exemple, Luc 21:10-11: «Il y aura de grands tremblements de terre, et, en divers lieux, des pestes et des famines; il y aura des phénomènes terribles et de grands signes dans le ciel».

Il y a ici un paradoxe. Les plus sots parmi les Juifs, les chrétiens et les musulmans sont prêts à se massacrer les uns les autres dès que l’occasion se présente, mais ils sont étonnamment proches quand il s’agit de tourner le dos à la science et d’expliquer les phénomènes naturels par une sorte de méchanceté divine -et aussi de myopie du Très-Haut: car pourquoi frapper des innocents dans le Haouz parce qu’une gourgandine porte une mini-jupe à Casa?

Revenons deux semaines en arrière. Pendant la journée qui a suivi le tremblement de terre, j’ai regardé sans interruption Al Aoula, la première chaîne de télévision. Une chose m’a frappé:

1. Les experts invités sur le plateau expliquaient le séisme par des considérations scientifiques.

2. Beaucoup de gens interrogés dans la rue l’expliquaient par «la colère de Dieu».

Les premiers soulignaient qu’un séisme est un phénomène naturel. Il est la conséquence de la brusque libération d’une quantité phénoménale d’énergie accumulée dans les profondeurs de la croûte terrestre, à cause du mouvement des plaques. Cette explosion d’énergie est libérée par rupture brutale, soudaine, le long d’une faille préexistante. Tout cela est parfaitement documenté et cartographié.

Pour les seconds, le séisme n’est rien d’autre qu’une saute d’humeur de Dieu. Inutile de déranger les géophysiciens: si la terre a tremblé, c’est à cause de la mini-jupe ou du maquillage ou des chevelures dévoilées dans les rues. Bref, c’est la faute des femmes.

On reconnaît là l’essence du communiqué du PJD. Et on comprend que si l’homme de la rue répète ces sottises, c’est à cause du lavage de cerveau qu’il subit depuis l’enfance de la part de pseudo-imams incultes et de partis politiques qui exploitent la religion pour arriver au pouvoir et jouir de tout ce qu’il peut offrir.

Ce qui est effrayant, c’est que ces gens-là sont fortement présents dans les rangs des enseignants. Qu’apprennent-ils à nos enfants? J’ai vérifié dans le manuel de SVT de ma petite nièce (douze ans): les séismes sont correctement expliqués par la tectonique des plaques; mais il paraît que certains enseignants glissent quand même quelques mots, à la fin, et évoquent l’explication par la mini-jupe.

Il nous faut donc rester vigilants vis-à-vis des enseignants: le programme, rien que le programme! Et s’ils veulent raconter des inepties, qu’ils changent de métier.

Qu’ils aillent rédiger les communiqués du PJD, par exemple.