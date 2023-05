La majorité des mineures mariées sont victimes de violences

Et une claque, une de plus pour le Maroc concernant le mariage des mineures. D’après Al Ahdath Al Maghribiya, dans son édition du vendredi 5 mai, 64% des mineures mariées au Maroc seraient victimes de violences conjugales.

L’UNICEF, organisme onusien qui a élaboré ce rapport à l’échelle internationale, affirme que la pandémie a donné un coup de fouet aux mariages des mineures, qui sont 20 millions de par le monde.

Pour l’UNICEF, écrit Al Ahdath, il est urgent de réduire le mariage des mineures de 20%, et d’urgence, d’ici 2030. Et d’ajouter que si l’on parle en général de mariage des mineurs au sujet des garçons et des filles, le pourcentage de garçons reste peu significatif, représentant au plus un sixième des victimes, parce qu’il s’agit bien de victimes.

Le journal conclut en rappelant les conséquences néfastes de ce phénomène sur la vie des victimes et celle de leurs proches: déperdition scolaire, stigmatisation, pauvreté de génération en génération, maladies transmissibles…

Pour Al Ahdath, il est temps de prendre le taureau par les cornes avant qu’il ne soit trop, mais vraiment trop tard.