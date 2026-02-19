La grande mosquée Mohammed VI d’Agadir ouvre ses portes aux fidèles

La Grande Mosquée Mohammed VI d’Agadir a officiellement accueilli ses premiers fidèles dans une atmosphère empreinte de piété et de ferveur. Érigé au cœur du quartier Salam, cet imposant édifice religieux porte le nom que lui a personnellement attribué le Souverain, lequel a ordonné son ouverture au public en ce début de mois sacré.

Pour marquer cette inauguration, le wali de la région Souss-Massa, Said Amzazi, accompagné du délégué régional du ministère des Habous et des Affaires islamiques, s’est joint à des centaines de fidèles pour accomplir la prière d’Al-Icha ainsi que les premières tarawih de ce Ramadan 2026.

Selon des sources responsables contactées par Le360, cette mosquée dispose d’une capacité d’accueil de plus de 3.600 fidèles, hommes et femmes confondus. Elle a nécessité un investissement global de près de 62,5 millions de dirhams.

Sur le plan architectural, l’édifice se distingue par des volumes impressionnants: la salle de prière réservée aux hommes s’étend sur 1.994 m2, tandis qu’un espace de 700 m2 est dédié aux femmes. Le complexe intègre également une maksoura de 80 m2, un sahn ou cour intérieure de 548 m2, ainsi qu’un minaret majestueux culminant à 49 mètres de hauteur.

Au-delà de sa fonction cultuelle, la Grande Mosquée Mohammed VI a été pensée comme un véritable pôle de vie sociale et culturelle pour le quartier Salam. Elle dispose d’équipements annexes d’envergure, notamment une école coranique de 400 m2, une bibliothèque de 620 m2 et une salle polyvalente de 685 m2, toutes destinées à favoriser le rayonnement du savoir.

Le complexe est complété par des logements de fonction pour l’imam et le muezzin s’étendant sur 190 m2, ainsi qu’une zone commerciale de 370 m2, garantissant ainsi une intégration parfaite de l’édifice dans son environnement urbain.

Lire aussi : Ramadan: le Roi ordonne l’ouverture de 157 mosquées et lance la Mosquée Mohammed VI à N’Djamena

L’ensemble est complété par un parking, des espaces verts couvrant 6.000 m² et des allées aménagées sur 1.000 m², offrant un cadre harmonieux et fonctionnel aux usagers.

Ce projet s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du Programme de développement urbain d’Agadir 2020-2024, signé devant le Roi le 4 février 2020 à la place Al Amal à Agadir. Il constitue l’un des chantiers structurants destinés à renforcer les infrastructures religieuses et culturelles de la capitale du Souss.

Au sein de la communauté des croyants, l’ouverture de ce nouveau sanctuaire a suscité un profond sentiment de joie et de fierté. Pour les fidèles, cet édifice constitue un apport majeur au paysage spirituel et culturel d’Agadir, qui se dote ainsi d’une infrastructure moderne et d’envergure.

Plusieurs voix se sont élevées pour appeler à la préservation de ce monument, dont l’esthétique rend hommage au génie artisanal marocain à travers des motifs authentiques et profondément ancrés dans la culture locale. Au-delà de sa splendeur architecturale, l’ouverture de cette mosquée est perçue comme un levier essentiel pour le rayonnement d’un islam de paix. Elle incarne un attachement renouvelé aux valeurs de modération et de juste milieu, piliers de l’identité religieuse du Royaume, en s’érigeant comme un rempart contre toute forme d’extrémisme.