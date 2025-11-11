Casablanca: la restauration de la mosquée Al Takwa à Moulay Rachid enfin relancée

Les autorités locales de l’arrondissement de Moulay Rachid ont relancé les travaux de restauration de la mosquée At-Taqwa, située dans le quartier n°5, à l’approche du mois sacré de ramadan. Cette décision a été prise sur instruction du wali de la région, Mohamed Mhidia, après plus de dix ans de fermeture qui avaient contraint les habitants à se rendre dans d’autres mosquées des environs pour accomplir leurs prières, indique le quotidien Al Akhbar dans son édition de ce mercredi 12 novembre.

Les autorités accélèrent désormais le rythme du chantier, dans l’objectif d’ouvrir ce lieu de culte avant le mois de Ramadan, soit dans un délai de moins de quatre mois. Les travaux sont menés sous la supervision du ministère des Habous et des Affaires islamiques, en coordination avec la préfecture de Moulay Rachid et le wali de la région. Cités par Al Akhbar, des riverains affirment que la cadence actuelle marque un tournant par rapport aux années précédentes, marquées par des interruptions répétées et des abandons de chantier par les entreprises chargées des travaux.

La fermeture prolongée de la mosquée At-Taqwa avait créé une situation difficile, en particulier pour les personnes âgées du quartier. Ces dernières années, plusieurs habitants avaient exprimé leur mécontentement avec des sit-in et des protestations dénonçant le retard dans la réouverture de ce lieu emblématique, alors même que d’autres mosquées de Casablanca avaient été réhabilitées et rouvertes au public.

Les documents relatifs au projet de restauration précisent que la durée initialement prévue pour les travaux ne devait pas dépasser onze mois. Pourtant, le chantier s’est enlisé pendant plus de huit ans, notamment à cause de la suspension des activités durant la pandémie de Covid-19. Ce retard a alimenté la frustration des habitants, qui n’ont cessé de réclamer la reprise du projet.

Pour de nombreux fidèles, la mosquée At-Taqwa représente bien plus qu’un simple lieu de prière. Elle est un repère spirituel et social, ancré dans la mémoire collective du quartier. Durant les précédents ramadans, l’absence de ce lieu de culte s’est particulièrement fait sentir. Les fidèles, notamment les plus âgés, étaient contraints de parcourir de longues distances pour assister aux prières du soir et aux veillées religieuses.

Aujourd’hui, la reprise effective des travaux suscite un nouvel espoir parmi les habitants. Beaucoup y voient un signe positif et un geste fort des autorités en faveur du tissu religieux et communautaire de Moulay Rachid. L’ouverture prochaine de la mosquée At-Taqwa, si elle se concrétise avant le mois de Ramadan, marquera la fin d’une longue attente et le retour d’un symbole de spiritualité et de cohésion dans ce quartier populaire de Casablanca.