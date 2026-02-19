Société

Ramadan: une vaste opération de nettoyage des mosquées menée à Casablanca

Nettoyage et désinfection d'une mosquée à Casablanca (S.Bouchrit/Le360).

Par Fatima El Karzabi et Said Bouchrit
Le 19/02/2026 à 10h30

VidéoUne vaste opération de nettoyage et de désinfection des mosquées est déployée dans tous les arrondissements de Casablanca. Cette mobilisation d’envergure vise à offrir aux fidèles un environnement sain et serein pour l’accomplissement de leurs rites durant le Ramadan.

L’opération de nettoyage et désinfection des mosquées, déployée sur l’ensemble de Casablanca s’inscrit dans une logique de prévention et d’amélioration continue de l’environnement de culte. L’objectif est clair: offrir aux fidèles des espaces propres, sains et accueillants, à la hauteur de l’importance spirituelle du mois sacré.

La campagne concerne un large réseau de mosquées réparties dans les différentes préfectures et arrondissements de la ville. Des équipes spécialisées, appuyées par des équipements modernes, interviennent quotidiennement pour assurer un nettoyage minutieux et une désinfection complète des lieux.

«Cette campagne de nettoyage et de désinfection des mosquées s’inscrit dans le cadre des préparatifs intensifs pour l’accueil du mois de Ramadan», déclare Noufissa Ramhane, vice-présidente du Conseil communal en charge de la sécurité sanitaire.

Sur le terrain, les opérations ne se limitent pas à un simple nettoyage de surface. Les équipes procèdent au lavage et à la désinfection des sols et des tapis de prière, à l’aération des espaces fermés, ainsi qu’à l’assainissement des salles d’ablutions et des sanitaires. Les abords immédiats des mosquées sont également traités afin de lutter contre les insectes et les rongeurs, contribuant ainsi à un environnement plus sain et sécurisé.

«Nous veillons à une désinfection globale, aussi bien à l’intérieur des mosquées que dans leur environnement immédiat, afin de préserver la santé et la sécurité des fidèles», confirme la responsable.

Lire aussi : Ramadan: toutes les mosquées prêtes à accueillir les fidèles, assure Ahmed Taoufiq

Selon les chiffres communiqués par la Commune, plus de 412 mosquées ont déjà bénéficié de cette opération de désinfection à l’échelle de l’ensemble des préfectures et arrondissements de la capitale économique.

Au-delà de l’intervention des services communaux, les autorités locales appellent à une mobilisation citoyenne pour préserver la propreté des lieux de culte tout au long du mois de Ramadan. «La réussite de cette initiative repose également sur l’implication des fidèles eux-mêmes», souligne Noufissa Ramhane. «Nous invitons les citoyens à respecter la propreté des mosquées et à se conformer aux consignes, afin de garantir un cadre sain et serein pour tous», conclut-elle.

#Ramadan#Mosquée#Islam#prière#espace public#Casa Environnement#Commune#Casablanca#nettoyage

