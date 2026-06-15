Société

La Fondation Banque Populaire poursuit son engagement en faveur de la lutte contre l’abandon scolaire

Élèves, bénévoles et équipes de la Fondation Banque Populaire mobilisés pour l’aménagement des espaces verts d’une école réhabilitée dans la province de Berkane.

La Fondation Banque Populaire a célébré, le mercredi 10 juin à l’école Achourafa, dans la province de Berkane, l’achèvement des travaux de réhabilitation de plusieurs établissements scolaires de la région de l’Oriental. Cette cérémonie officielle, organisée en présence du président du Directoire de la Banque Populaire d’Oujda, Fouad Zejli Alami, et de la secrétaire générale de la Fondation, Houda Laaraj, marque une nouvelle étape dans l’engagement de l’institution en faveur de l’amélioration des conditions d’apprentissage et de la lutte contre l’abandon scolaire.

Par La Rédaction
Le 15/06/2026 à 11h55

Fortement encouragée par les résultats d’un premier programme ayant touché dix-huit établissements scolaires, la Fondation Banque Populaire a élargi son intervention dans la région de l’Oriental. La réhabilitation de six écoles, dont quatre dans la province de Berkane et deux dans celle de Taourirt, a permis d’améliorer les conditions d’apprentissage et de vie scolaire de 687 élèves.

Les travaux ont porté sur la réfection des peintures, l’étanchéité des bâtiments et la rénovation des installations sanitaires. Des espaces verts et une aire de jeux ont également été aménagés afin d’offrir aux élèves un cadre scolaire plus agréable, plus sûr et mieux adapté à leurs besoins.

Aire de jeux et espaces de détente aménagés dans le cadre du programme de réhabilitation des établissements scolaires.

En marge de cette cérémonie, la Fondation Banque Populaire a également organisé, en partenariat avec le groupe Sapress-Sochepress, une opération de distribution de livres au profit des élèves des deux écoles réhabilitées dans la province de Taourirt, dans le but d’encourager la lecture et de renforcer l’accès à la culture dès le plus jeune âge.

À travers cette initiative, la Fondation Banque Populaire réaffirme son engagement en faveur de l’éducation, de la lutte contre l’abandon scolaire et de la promotion de l’égalité des chances.

Par La Rédaction
Le 15/06/2026 à 11h55
#Maroc#Banque Populaire#abandon scolaire#Berkane

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