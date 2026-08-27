La brigade régionale d’artificiers d’Agadir entre en service

La préfecture de police d’Agadir se dote d’une brigade régionale des artificiers. Déployée ce jeudi 27 août, en présence de hauts responsables de la sécurité, lors d’une cérémonie tenue au siège du centre de commandement et de coordination de la préfecture de police d’Agadir, cette structure constitue la huitième unité anti-explosifs mise en service par la DGSN à l’échelle nationale, après celles des préfectures de police de Rabat, Casablanca, Fès, Tanger, Oujda, Marrakech et Laâyoune.

Un déploiement qui s’inscrit dans un plan stratégique plus vaste visant à moderniser les antennes policières régionales et à accroître leur efficacité face aux menaces pyrotechniques.

Selon une source sécuritaire, la création de cette brigade vise à soutenir les services décentralisés de la police avec des compétences et des expertises professionnelles capables de faire face aux dangers et aux menaces que représentent les explosifs en général. Cela comprend aussi bien des interventions préventives, à travers des opérations de balayage et de détection dans les lieux accueillant de grands événements sportifs, artistiques ou sociaux, que la manipulation préventive d’objets et de matières suspectes. L’unité accompagnera également les enquêtes judiciaires en fournissant l’expertise nécessaire à l’analyse et à l’examen des explosifs et des engins piégés.

Lors de la cérémonie de présentation de la brigade régionale d’artificiers qui s’est tenue le 27 août au siège du centre de commandement et de coordination de la préfecture de police d’Agadir.

À cette fin, une attention particulière a été portée à la formation et à la qualification d’effectifs hautement spécialisés parmi la nouvelle génération de fonctionnaires de la Sûreté nationale. On apprend que ces éléments ont suivi des cycles et des programmes de formation spécialisés et rigoureux, dispensés par des instructeurs du service central des artificiers. Ce cursus s’est déroulé en deux phases complémentaires: la première dédiée aux principes fondamentaux de la manipulation des explosifs, et la seconde axée sur l’utilisation des équipements d’intervention selon différents scénarios de neutralisation d’engins explosifs.

Sur le plan matériel, la brigade a été dotée de moyens logistiques et techniques de pointe, notamment d’un véhicule spécialisé pour le transport, la conservation et le déploiement des équipements d’intervention, d’un véhicule léger destiné au déplacement du personnel et aux missions quotidiennes, ainsi que d’équipements informatiques et logistiques pour la gestion administrative.

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L’unité est également équipée d’un robot d’intervention à distance, de tenues de protection renforcées et d’outils chirurgicaux de désamorçage.

Le lancement de cette brigade régionale s’inscrit dans la stratégie de la DGSN visant à renforcer les spécialités sécuritaires et à fournir des structures professionnelles spécialisées. L’objectif est de faire face aux défis sécuritaires liés aux explosifs, d’élever le niveau de préparation et de réactivité sur le terrain, et d’offrir des services de sécurité spécialisés et efficaces.

Cette mesure fait également partie d’une dynamique continue menée par la DGSN pour moderniser les structures sécuritaires spécialisées et étendre leur présence à l’échelle nationale. Elle s’appuie sur la mise en œuvre progressive de plans visant à généraliser les brigades régionales des artificiers dans les différentes préfectures de police, afin de répondre aux exigences du terrain et de garantir la sécurité des citoyens.