Khouribga: des syndicalistes poursuivis pour usage de faux documents

Photo d'illustration.

Photo d'illustration. . DR

Revue de presseDes syndicalistes au sein de l’OCP siègeront le 30 septembre dans le box des accusés du tribunal de Khouribga. Ils sont accusés d’allégations mensongères et de faux témoignage contre un autre syndicaliste. Les détails dans cette revue de presse, tirée du quotidien Assabah.

Par La Rédaction
Le 26/09/2025 à 20h54

Le tribunal de première instance de Khouribga examinera, le 30 septembre, l’affaire de syndicalistes du groupe OCP, accusés d’allégations mensongères, de faux témoignages, de diffamation et de dissimulation de documents décisifs en vue d’induire en erreur la justice.

Ces accusations ont été retenues après une enquête menée, sous la supervision du parquet compétent, par la police judiciaire, sur la base d’une plainte déposée par un célèbre syndicaliste et président d’une amicale d’habitat. Ce dernier a saisi la justice après avoir obtenu son acquittement à l’issue d’un procès déclenché sur la base de ces allégations.

Selon le quotidien Assabah dans son édition des 27 et 28 septembre, le plaignant, figure connue parmi les ouvriers du groupe et ancien président d’une amicale d’habitat en 2011, a été initialement condamné à une peine de prison ferme à Khouribga pour des accusations d’abus de confiance. Cependant, après que la Cour de cassation a ordonné la révision du procès, il a été acquitté en appel par la juridiction de Settat.

Le plaignant a déposé une plainte accusant les syndicalistes d’avoir caché le registre des procès-verbaux et les rapports financiers de l’amicale qu’il présidait. Le quotidien en conclut qu’ils étaient donc pleinement impliqués dans les décisions de l’amicale. D’après le plaignant, les autres syndicalistes auraient orchestré cette manœuvre pour salir son image et induire la justice en erreur. L’examen de l’affaire, reporté huit fois, est désormais prévu pour le 30 septembre.

#Khouribga#OCP#Syndicats#faux documents#Procès#Justice

