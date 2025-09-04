Un faux colonel arrêté pour escroqueries en série

Un escroc particulièrement habile vient de tomber dans les filets de la police. Mercredi dernier, un faux colonel a été interpellé à Ouarzazate grâce à une opération coordonnée entre les services de sûreté régionale de Salé et de la ville, appuyés par des informations précises fournies par la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST). L’homme, qui se faisait passer pour un haut gradé de l’armée, est accusé d’avoir multiplié les escroqueries auprès de victimes à Rabat, Salé et dans plusieurs localités du sud-est du Royaume, indique le quotidien Assabah dans son édition du vendredi 5 septembre.

Selon les informations recueillies par le quotidien, le mis en cause, qui passait le plus clair de son temps à Salé et fréquentait un domicile dans le quartier Yacoub El Mansour à Rabat, arborait régulièrement un uniforme militaire. C’est dans les cafés et les clubs, notamment sportifs, qu’il repérait ses victimes, engageait la conversation et tissait des liens de confiance.

Se présentant comme un «colonel» influent, il promettait à certains jeunes de les aider à intégrer les rangs des Forces armées royales, de la Gendarmerie royale ou encore de la Sûreté nationale. D’autres, notamment des sportifs débutants, se voyaient proposer une place dans des clubs de football grâce à ses soi-disant relations avec des dirigeants d’équipes.

Une fois les délais passés sans résultat, le faux officier disparaissait, laissant ses victimes désemparées. Beaucoup ont cherché à le retrouver dans les quartiers populaires de Rabat et Salé ou dans les établissements qu’il fréquentait, sans succès, lit-on.

Deux plaignants ont par ailleurs révélé avoir été dupés dans une affaire encore plus grave: l’escroc leur avait promis d’user de son influence, cette fois en se faisant passer pour un commissaire principal de police, afin d’obtenir des compensations financières importantes dans des affaires d’accidents de la route en cours devant la justice, écrit Assabah.

Alertées, les autorités judiciaires et sécuritaires ont lancé une enquête. Après plusieurs semaines de recherches, c’est finalement une unité de la DGST qui a localisé le suspect à Ouarzazate. Pris en flagrant délit, il a été arrêté en plein jour par une équipe de la police judiciaire locale. Le parquet a immédiatement ordonné son placement en garde à vue pour enquête sur des faits d’usurpation de fonctions réglementées, d’escroquerie et d’abus de confiance.

Une perquisition a été menée à son domicile. Si aucune information n’a filtré sur la nature exacte des documents récupérés ni sur les montants en jeu, un téléphone portable a été saisi et confié au laboratoire technique régional de la DGSN à Marrakech pour une expertise numérique. L’objectif est d’identifier ses contacts et de vérifier l’éventuelle existence de complices.

Les premiers éléments indiquent que le nombre de victimes dans le sud-est du pays est largement supérieur à celui recensé à Rabat et Salé. Le suspect a donc été maintenu à Ouarzazate sous la supervision du parquet local, tandis que les victimes de Rabat et Salé seront entendues via des commissions rogatoires.