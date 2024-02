Justice: cinq ans de prison ferme pour le député Mohamed Aberkane

La chambre chargée des crimes financiers près la cour d’appel de Fès a condamné le député Mohamed Aberkane à une peine de cinq ans de prison ferme, assortie d’une amende de 100.000 dirhams.

L’élu de l’Union socialiste des forces populaires (USFP) a comparu devant la chambre criminelle de première instance, suite à son inculpation par le juge d’instruction de la première chambre et de la présentation des réquisitions finales du procureur général visant à poursuivre l’accusé pour les crimes qui lui sont allégués.

Mohamed Aberkane a été condamné pour corruption, falsification de documents officiels, lotissement non autorisé et construction anarchique, abus de pouvoir, tromperie et exonération de taxes publiques.

Pour rappel, le procès du député a été ouvert après l’aboutissement de l’enquête menée par la Brigade nationale de la police judiciaire (BNPJ), sur ordre du Paquet et sur la base d’un rapport publié par la Cour des comptes, rapport qui traite de la gestion de la commune d’Iâzanen et qui porte, entre autres, sur la période 2010-2016.