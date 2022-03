© Copyright : Mohammed Chellay / Le360 (capture image vidéo)

Lors de la journée mondiale de l’eau, qui intervient le 22 mars, l’Agence du bassin hydraulique de la Moulouya, en partenariat avec l’Académie régionale de l’éducation et de la formation professionnelle de l’Oriental, s’est mobilisée à Oujda pour sensibiliser les élèves de l'école primaire Abi Tamam sur l’importance de cette ressource.

Comme partout dans le monde, le Maroc célèbre tous les 22 mars la Journée mondiale de l’eau. A Oujda, l’Agence du bassin hydraulique de la Moulouya, en partenariat avec l’Académie régionale de l’éducation et de la formation professionnelle de l’Oriental, a décidé d’organiser une journée de sensibilisation pour les élèves de l'école primaire Abi Tamam, sur la nécessité de préserver cette ressource vitale.

«L’agence a décidé d’organiser cette journée de sensibilisation pour inculquer aux plus jeunes les valeurs de préservation de l’environnement et du non-gaspillage de l’eau, notamment à la lumière des changements climatiques que connaît le monde, et le déficit pluviométrique enregistré cette année dans le Royaume», a précisé, interrogé par Le360, Boubker El Hawadi, directeur de l’Agence du bassin hydraulique de la Moulouya.

«D’autres écoles de la région de l’Oriental seront concernées par cette action de sensibilisation. L’objectif est de "conscientiser" l'ensemble élèves sur l’importance vitale de l’eau», a-t-il poursuivi.

Khaoula Al Mansouri, responsable au sein de l’association Maison des sciences de l’Oriental, a expliqué que son collectif avait participé à cette journée «en organisant des ateliers autour des techniques d’irrigation, de mesure de la température de l’eau, du traitement et du recyclage des déchets. Le procédé de construction des barrages a également été abordé, en plus d’autres axes majeurs qui s’articulent autour des bonnes habitudes à avoir quant à l'utilisation et la consommation d’eau».