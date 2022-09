Infrastructures: reboisement et réaménagement du boulevard de l’aéroport de Rabat-Salé

VidéoA Salé, le grand boulevard à trois voies de part et d’autre, menant de la base aérienne vers l’aéroport international de Rabat-Salé et à la route de Fès vient d’être réaménagé et reboisé sur une distance d’environ 4 kilomètres.

Outre la plantation de milliers de peupliers, ce type de jolis arbres qui montent jusqu’à 10 mètres de hauteurs, le long des deux rives de ce boulevard, les travaux d’aménagement de ce tronçon ont également porté sur l’édification deux grands ronds points. Le premier se situe au niveau de l’accès à l’aéroport et le second à la hauteur du siège Bank Al Maghreb et du complexe Mohammed VI de football. Fortes chaleurs: grande affluence sur les espaces verts de la route de la corniche de Rabat Les allées plantées de part et d’autre de peupliers vont ainsi permettre d’embellir ce grand boulevard, mais également de servir de rideau naturel pour camoufler les immenses terrains vagues qui longent le parcours de ce tronçon devenu désormais l’un des plus beaux de la ville de Salé. Ce projet de réhabilitation a été réalisé par la Société Rabat aménagement en partenariat avec la wilaya de Rabat, la préfecture et la municipalité de Salé.

Par Mohamed Chakir Alaoui et Brahim Moussaaid