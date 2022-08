Les espaces verts qui ponctuent la route de la corniche entre Rabat et la station balnéaire de Harhoura attirent les visiteurs en quête de fraîcheur.

Les jardins et les pelouses longeant la belle route de la corniche, longue de 10 km, entre Rabat et la station balnéaire de Harhoura au sud, connaissent ces derniers jours une grande affluence à la faveur des fortes chaleurs qui sévissent dans la capitale du Royaume.

La forte affluence que connaissent les zones de verdure qui ponctuent la route de la corniche entre Rabat et la station balnéaire de Harhoura, est perceptible tous les jours. Des milliers de citoyens, dont des jeunes hommes et femmes ainsi que des familles, viennent chercher la fraîcheur de l'océan et la quiétude.

Il faut dire que le cet espace s’y prête depuis que la wilaya de Rabat a réaménagé et modernisé les alentours de ce tronçon en y créant des espaces verts, des terrains de sport de proximité, ainsi que des aires de jeux dédiés aux enfants.

L’ensemble des espaces verts est entretenu quotidiennement par des agents de nettoyage, alors que l’arrosage de ces pelouses est assuré par le recours aux eaux usées traitées.

La piscine de Rabat, la plus grande d’Afrique, avec ces quatre bassins alimentés par l’eau de mer, rend le paysage encore plus attrayant. La fréquentation de la piscine est intense et ce, dès 08h30 du matin.

Cette forte fréquentation induit quelques désagréments. Le trafic routier le long de ce littoral allant jusqu’aux plages de Harhoura, Temara, Sable d’or et Rose Marie reste dense quotidiennement même durant la nuit.

D'ailleurs, le soir, le littoral entre Rabat et Harhoura avec sa route large à trois voies, dans les deux sens, connaît même ces derniers temps des embouteillages monstres provoquant souvent des accidents.

Cette grande affluence nécessite une forte mobilisation des forces de l’ordre tout au long de ce parcours, tant des actes d’incivisme se produisent, selon les observateurs.