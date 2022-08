© Copyright : AFP

Après un répit de courte durée, une vague de chaleur revient déferler sur le Royaume, jusqu’au 4 août. D’où vient cette forte touffeur? Quels sont les facteurs qui accentuent cette canicule? Quel serait le lien entre cette hausse des températures et les changements climatiques? Eléments de réponses, avec des climatologues.

Une nouvelle vague de chaleur, encore une, s’abat sur le Maroc. Selon la Direction générale de la météorologie, une augmentation des températures est prévue jusqu’à jeudi prochain dans plusieurs régions du Royaume, où le mercure atteindra des pics allant de 42°C à 47°C. Ces vagues de chaleur seront intenses et de longue durée, avertit Mohamed Saïd Karrouk, professeur de climatologie, que Le360 a interrogé.

«Notre pays est parfois soumis à des vagues de chaleur liées à une remontée d’air chaud en provenance du grand Sahara et apporté par des vents soufflant de sud à sud-est, [c'est ce] qu’on appelle le Chergui», explique t-il. Mais peut-on parler de températures supérieures aux moyennes saisonnières sans évoquer un dérèglement climatique qui affecterait des phénomènes météorologiques?

Pour répondre à cette question, Houssaine Youabid, responsable de la communication à la Direction générale de la météorologie, rappelle les résultats du dernier rapport du Groupe intergouvernemental des experts du climat (GIEC) selon lequel la température mondiale de la surface de la Terre sur la période 2011-2020 était de 1,09°C, supérieure à celle de la période préindustrielle (1850-1900) -celle-ci ayant été évaluée avec des thermomètres au mercure.

Selon cette même étude, le réchauffement directement imputable aux activités humaines est estimé à 1,07°C, soit la quasi-intégralité du réchauffement observé. Les pays de la Méditerranée, comme le Maroc, sont donc confrontés aux effets des changements climatiques, estime ce responsable. Des climatologues vont jusqu’à qualifier la Méditerranée de «hot spots» mondiaux du changement climatique. Mais qu'en est-il réellement du Maroc?

Selon les projections de Mosaicc, outil d’évaluation développé en partenariat avec la FAO, la température moyenne au Maroc pourrait augmenter de 1,1 à 1,6°C d’ici à 2030, de 2,3 à 2,9°C en 2050, et de 3,2 à 4,1°C en 2080.

Les vagues de chaleur actuelles confirment donc ces projections. Et sur ce point, Houssaine Youabid fait savoir qu’au cours de ces derniers jours, la température a connu une hausse significative au Maroc, dépassant la moyenne mensuelle de 5°C à 12°C. Les thermomètres au mercure du XIXe et du début du XXe étaient-ils fiables? Le débat entre les climato-sceptiques et les partisans d'une activité industrielle raisonnée n'est pas près de s'éteindre.