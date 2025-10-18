Société

Infrastructures: la trémie de Aïn Atiq en bonne voie de réalisation

Les engins en pleine action pour la réalisation de la future trémie entre Témara et Aïn Atiq (Y.Mannan/Le360).

Par Mohamed Chakir Alaoui et Yassine Mannan
Le 18/10/2025 à 09h30

VidéoLes travaux de construction d’une trémie entre Témara et Aïn Atiq sur la RN1, la première du genre sur ce tronçon, se poursuivent à un rythme accéléré.

Longtemps attendue par les automobilistes, la nouvelle trémie de Aïn Atiq devrait considérablement améliorer la fluidité du trafic dans cette zone particulièrement fréquentée. L’infrastructure est implantée au rond-point reliant les axes menant vers Tamesna et la plage Rose Marie, en passant par la zone industrielle.

Édifiée par la Société d’aménagement de Témara, la trémie représente un investissement de plusieurs millions de dirhams. Les travaux avancent à un rythme soutenu, et la mise en service de l’ouvrage est prévue d’ici la fin de l’année.

S’étendant sur une superficie de 32 km², la commune de Aïn Atiq occupe une position stratégique: bordée au nord par l’océan Atlantique et la commune de Harhoura, à l’est par Témara et à l’ouest par Skhirate. Cette localisation en fait un carrefour routier majeur entre littoral, zones industrielles et pôles résidentiels, d’où l’importance de ce projet d’infrastructure pour désengorger la circulation et soutenir le développement urbain local.

#Rabat-Salé-Témara#harhoura#Skhirat#Route#trémie

