Inezgane: arrestation d’un individu lié à un réseau d’immigration irrégulière et de traite des êtres humains

Les policiers de la brigade anti-gang (BAG) relevant de la préfecture de police d’Agadir sont parvenus, sur la base d’informations précises fournies par les services de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST), à arrêter une personne âgée de 41 ans, soupçonnée d’être en lien avec un réseau criminel s’activant dans l’organisation de l’immigration irrégulière et le trafic des êtres humains.

Le mis en cause a été interpellé en flagrant délit de préparation d’une opération d’immigration irrégulière par voie maritime impliquant trente-cinq candidats, dont six mineurs, en contrepartie de différentes sommes d’argent. Tous ont été appréhendés à l’intérieur d’une habitation au quartier Tarrast à Inezgane.

Le principal suspect et les migrants adultes ont été placés en garde à vue et mis à la disposition de l’enquête judiciaire, menée sous la supervision du parquet compétent, afin d’élucider les tenants et aboutissants de cette affaire et déterminer l’ensemble de ses ramifications.