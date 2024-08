Indice mondial de la générosité 2024: voici le classement du Maroc

À en croire un classement réalisé par la Charities Aid Foundation (CAF), organisation caritative britannique, les Marocains ont encore des progrès à faire en matière de générosité. En effet, le Maroc occupe la 103ème place, parmi 142 pays, dans l’édition 2024 de l’Indice mondial de la générosité (World Giving Index 2024), publié par cette ONG opérant au Royaume-Uni, aux États-Unis et au Canada.

Ce classement évalue les dons effectués, le bénévolat, et le temps passé à aider les autres. Les résultats de cette 14ème édition sont issus d’une enquête menée en 2023 auprès de plus de 145.000 personnes, dans 142 pays. En Afrique, le Maroc est classé 26ème sur 36 pays évalués. Au classement général, l’Indonésie est, pour la septième année consécutive, considérée comme le pays le plus généreux au monde, suivie du Kenya et de Singapour. La Gambie et le Nigéria complètent le Top 5.

Lire aussi : Fonds spécial séisme: 12 milliards de dirhams collectés à ce jour, selon le wali de Bank Al-Maghrib

Le sondage, réalisé dans le Royaume entre la mi-septembre et la mi-octobre 2023, au lendemain du séisme d’Al Haouz, révèle que seuls 16% des personnes interrogées ont déclaré avoir fait du bénévolat, et 18% ont affirmé avoir effectué un don financier. L’enquête précise aussi que 73% des sondés ont indiqué avoir aidé un étranger.

Globalement, les dons au Maroc ont augmenté de 800% en 2023, en réponse au tremblement de terre qui avait frappé le Royaume l’année dernière, souligne le World Giving Index 2024. «En 2022, seulement 2% des personnes ont fait un don à des œuvres caritatives, chiffre qui est passé à 18% en 2023. Le nombre de Marocains ayant donné de leur temps a également doublé à la suite de la catastrophe, passant de 8% à 16% en 2023», précise le rapport.