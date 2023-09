Séisme: des dons de produits de première nécessité acheminés vers Chichaoua

Émus jusqu’aux larmes par les images et vidéos du séisme du vendredi 8 septembre, Asmaa et son mari ont été transportés par un élan de solidarité spontané jusqu’à Chichaoua. Sur la page Instagram de son commerce de poissons, la jeune femme a lancé un appel aux dons de produits de première nécessité, afin de venir en aide aux sinistrés du séisme. «Nous sommes venus de Casablanca. Cette campagne de collecte de dons que nous avons lancée, c’est une initiative personnelle, la mienne et celle de mon époux. Les vidéos que nous avons vues sur les réseaux sociaux nous ont fait beaucoup de peine et nous avons décidé d’agir», confie Asmaa dans une déclaration pour Le360. Aussitôt l’annonce faite sur les réseaux sociaux, les dons ont commencé à affluer.

«Nous avons annoncé des points de collecte de dons et nous avons été agréablement surpris par le nombre de bienfaiteurs qui ont répondu à notre appel. Un chef d’entreprise a même mis à notre disposition, de manière gracieuse, un camion-remorque pour que nous puissions acheminer notre aide jusqu’aux populations sinistrées», conte notre interlocutrice, qui précise qu’elle acheminera, dès le jeudi prochain, une nouvelle cargaison d’aides à partir de Casablanca.

Vêtements, couches pour bébé, denrées alimentaires de première nécessité, matelas, tentes… ce sont là quelques produits essentiels demandés par les populations. «Nous remercions les bienfaiteurs qui ont apporté toutes ces aides et nous aimerions qu’on nous envoie encore d’autres vivres, des matelas et des tentes, ainsi que des vêtements pour les enfants», déclare ce rescapé du séisme.