Les feux de forêts qui font rage depuis hier, jeudi 14 juillet 2022, dans les provinces de Ouezzane et Taza n’ont fait aucun mort, selon un bilan provisoire du ministère de l’Intérieur, établi ce vendredi matin.

Dans la province de Taza, les incendies qui se sont déclarés hier, jeudi 14 juillet 2022, dans la forêt Bab Azhar, dans la commune de Smià (cercle de Tahla, province de Taza), ont causé la destruction d’environ 400 hectares de couvert forestier, sans pertes humaines, souligne le ministère de l’Intérieur dans un communiqué, citant les autorités locales.

420 personnes appartenant à 8 douars ont été déplacés loin des foyers d'incendie, afin de préserver leur sécurité.

Les efforts d'intervention terrestre et aérienne ont été renforcés, avec la mobilisation des moyens humains, techniques et logistiques afin de maîtriser l'incendie, indique le ministère de l'Intérieur.

Dans la province de Ouezzane, où des incendies se sont déclarés dans une localité située entre les communes de Mokrisset et de Zoumi, la surface touchée par les flammes a augmenté pour atteindre 210 hectares, sans enregistrer de pertes humaines.

Les moyens humains et les mécanismes d'intervention terrestres et aériens ont été renforcés afin de contenir l'incendie et d'éviter qu'il ne se propage aux quartiers résidentiels voisins, fait savoir le ministère.

Dans la province de Larache, où de violents incendies ont démarré hier, un bilan provisoire établi plus tôt dans la matinée par le ministère de l'Intérieur, a fait état d’un décès et de la destruction de près de 900 hectares de couvert forestier. Près de 1.100 familles ont été évacuées à titre préventif, pour un total de 15 douars.