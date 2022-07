Incendie dans la province de Taza: 300 hectares partis en fumée, d'importants moyens déployés

Un incendie s'est déclaré le 14 juillet 2022, dans la forêt de Bab Azhar (commune de Smià, cercle de Tahla -province de Taza). Les efforts des équipes de secours déployées se poursuivent actuellement pour maîtriser les flammes.

Les opérations se poursuivent sur le terrain pour maîtriser l’incendie qui s’est déclaré hier, jeudi 14 juillet, à 9h30, dans la province de Taza, et qui a d'ores et déjà ravagé plus de 300 hectares de couvert forestier. Plus de 500 personnes ont jusqu'à présent été évacuées.

Les opérations pour venir à bout des incendies qui se sont déclarés dans la forêt Bab Azhar, dans la commune de Smià (cercle de Tahla, province de Taza), se sont poursuivies dans la nuit de jeudi à ce vendredi 15 juillet 2022. Des équipes d'intervention au sol, composées de plus de 400 éléments des Forces armées royales, de la Gendarmerie royale, des Forces auxiliaires, de la Protection civile et des services des Eaux et des forêts, ainsi que d'agents des autorités sécuritaires et locales, sont entièrement mobilisées, et sont appuyés par 12 camions-citernes, 12 ambulances et 2 Canadairs. close prev next © Copyright: DR Les pompiers tentent de venir à bout des feux de forêt.

Interrogé par Le360, Mohamed Hakam, directeur provincial des Eaux, forêts et lutte contre la désertification à Taza, a expliqué que le bilan provisoire de cet incendie fait état de la destruction d’environ 300 hectares de couvert forestier, essentiellement composé de conifères et de végétaux secondaires. La région de Taza n’est pas épargnée par les incendies, un feu s’est déclaré à Tahla La nature du terrain dans cette zone rend encore plus difficile la mission des équipes d’intervention qui s'évertuent à éteindre le feu. Selon Mohamed Hakam, les différentes équipes d'intervention déployées vont être renforcées par d'autres groupes, issus des provinces de Taourirt et de Guercif, afin de maîtriser l'incendie, ce vendredi matin. Le directeur provincial des Eaux, forêts et lutte contre la désertification à Taza, a également précisé que 500 personnes, qui vivent à proximité du sinistre, ont été évacuées, de crainte que les flammes n'atteignent leurs habitations. Il a également souligné le fait que le feu est désormais maîtrisé dans les zones à risque pour les habitants.

Par Ahmed Echakoury