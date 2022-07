© Copyright : DR

A 7h00 du matin, ce jeudi 14 juillet 2022, un incendie s'est déclaré à Tahla dans la région de Taza. Deux avions Canadair y ont été envoyés en début d'après-midi, mais le feu continue de se propager et des efforts sont toujours déployés pour y mettre fin.

En une seule journée, ce jeudi 14 juillet 2022, 4 feux de forêts se sont déclarés dans la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima. Un cinquième a eu lieu dans la forêt de Tahla, dans la région de Taza.

Depuis 7h00 du matin, et alors qu’il faisait encore frais, un incendie s’est déclaré au Douar de Khezaria, avant de se propager 21 km plus loin et d’atteindre trois autres douars.

«On ne connaît toujours les raisons qui expliquent cet incendie, qui n’a toujours pas été éteint, mais c’est peut-être prémédité, quelqu’un qui l’a fait exprès. Ou c’est peut-être le fait de quelqu’un qui a installé un barbecue ou jeté un mégot de cigarettes…», témoigne Mustapha Kettar de la commune de Tahla, dans une déclaration pour Le360.

A 14h00, deux Canadair ont été déployés sur place pour éteindre cet incendie à Tahla où sont plantés des hectares d’oliviers et où habitent environ 3.000 personnes. «Les Canadair ont effectué deux voyages et nous attendons impatiemment leur retour, car le feu se propage toujours, avec ces vents forts, nous ne sommes pas au bout de nos peines», ajoute notre source.

A l’heure de l’écriture de ces lignes, ce serait plus d’une centaine d’hectares de forêt qui auraient été ravagés par les flammes. La majorité des maisons installées à Tahla sont construites en pisé, un matériau en terre crue qui ne résiste pas aux flammes.

Un responsable dans un département ministériel à Rabat a d’ailleurs témoigné pour Le360, sous couvert d’anonymat, que la maison de ses parents à Tahla a été complètement ravagée par cet incendie et que c’est le cas de plusieurs habitations des quatre douars de cette localité de la région de Taza.