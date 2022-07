Incendies à Larache: le feu de forêt prend de l'ampleur, course contre la montre pour éteindre les flammes

close prev next © Copyright: DR La forêt urbaine La Hipica, près de Larache, ravagée par les flammes.

© Copyright: DR Les flammes s'intensifient dans la forêt urbaine La Hipica, près de Larache.

© Copyright: DR Les arbres brûlés par le feu qui sévit dans la forêt urbaine La Hipica, près de Larache.

© Copyright: DR La forêt urbaine La Hipica, près de Larache, ravagée par les flammes.

© Copyright: DR Les feux qui sévissent dans la fôret de La Hipica et à Khémis Sahel sont désormais aux portes de la ville de Larache.

© Copyright: DR La forêt urbaine La Hipica, près de Larache, ravagée par les flammes.

© Copyright: DR

© Copyright: DR

© Copyright: DR Les feux qui sévissent dans la fôret de La Hipica et à Khémis Sahel ont déjà fait des victimes parmi les animaux.

© Copyright: DR

© Copyright: DR

© Copyright: DR prev next























Immense nuage de fumée au-dessus de Larache. Les incendies, déclarés à Khémis Sahel et dans la forêt urbaine La Hipica, atteignent les environs de la ville. Les éléments de la protection civile, des FAR, de la Gendarmerie royale et des services des eaux et des forêts engagent une course contre la montre pour éteindre les flammes.

Les deux incendies déclarés à Khémis Sahel et dans la forêt urbaine La Hipica, lesquels ont engendré la fermeture partielle du tronçon autoroutier Larache-Kénitra, se sont encore intensifiés et s’approchent désormais des environs de la ville. Les éléments de la protection civile, des FAR, de la Gendarmerie royale et des services des eaux et des forêts poursuivent leurs efforts pour maîtriser les flammes. Les causes de ces deux incendies n'ont pas encore été déterminées. Incendies ravageurs de la forêt La Hipica et Khémis Sahel: le tronçon autoroutier Larache-Kénitra partiellement fermé Rappelons qu’un premier incendie s'est déclaré hier mercredi à Boujedyane, commune rurale relevant de la province de Larache. Plus de 450 hectares ont été ravagés. Quatre Canadair sont mobilisés pour éteindre les flammes.

Par Said Kadry