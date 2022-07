© Copyright : DR

Après l’incendie qui s'est déclaré mercredi à Boujedyane, dans la région de Larache, deux nouveaux foyers ont émergé ce jeudi 14 juillet 2022, à Khémis Sahel et dans la forêt urbaine La Hipica. Par précaution, l’axe autoroutier Larache-Kénitra a été partiellement fermé.

Dans la région de Larache, deux incendies se sont déclarés ce jeudi 14 juillet 2022. Le premier dans la localité de Khémis Sahel, alors que le second a démarré dans la forêt urbaine La Hipica. Les éléments de la protection civile, des FAR, de la Gendarmerie royale et des services des eaux et des forêts poursuivent leurs efforts pour maîtriser les flammes.

En raison de l'incendie au niveau de la forêt urbaine La Hipica, l’axe de l’autoroute Larache-Kénitra, de Khémis Sahel à l'entrée de Ksar El-Kébir, a été fermé. Les usagers ont été orientés par les autorités vers Sidi Lyamani.

Pour rappel, un premier incendie s'est déclaré hier mercredi à Boujedyane, commune rurale relevant de la province de Larache. Plus de 450 hectares ont été ravagés. Quatre Canadair sont mobilisés pour éteindre les flammes.

Les causes de l’incendie n'ont pas encore été déterminées et une enquête est en cours. Les habitants se trouvant à proximité du lieu de l'incendie ont été évacués, de crainte que les flammes n'atteignent leurs demeures.

