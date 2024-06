Incendie mortel à bord d’un navire au large de Jorf Lasfar: une forte houle retarde le début de l’enquête nautique

Deux jours après l’incendie survenu à bord du navire Toro Rosso, ayant coûté la vie à 4 marins parmi les 28 membres d’équipage, le cargo minéralier est maintenu en place, à 5 kilomètres au large du port de Jorf Lasfar.

Comme le veut l’usage pour ce type de sinistres, les inspecteurs de la Marine marchande devraient prendre le relais et engager une enquête technique pour élucider les causes de l’incendie. Une opération qui est toutefois retardée par une météo difficile. «Les conditions météorologiques ne sont pas favorables. Une forte houle empêche les enquêteurs de monter à bord du bateau», nous confie une source proche de l’enquête. «L’inspection à bord du navire ne peut commencer qu’une fois écartés tous les risques mettant en danger la vie humaine», a-t-elle précisé.

Le risque écologique est également scruté de très près aux abords du navire. «La Marine royale a mobilisé une patrouille spécialisée dans la lutte contre la pollution marine, en prévision d’éventuelles fuites de matières polluant le milieu marin», ont fait savoir les Forces armées royales (FAR) sur leur compte Facebook.

«Pour l’heure, il n’existe aucun risque de pollution ni de chavirement. Le navire a perdu ses moteurs, mais en cas de danger, les autorités demanderont à l’armateur de quitter les eaux territoriales en le remorquant vers le chantier naval de son choix», nous confie notre interlocuteur.

La même source tient à préciser qu’il s’agit là «d’une procédure administrative purement technique» et que «les conclusions de l’enquête nautique et les rapports d’inspection sont frappées du sceau de la confidentialité».

Pour rappel, le jeudi 30 mai, vers 09H30, une explosion s’est produite dans la salle des machines du navire-cargo Toro Rosso, naviguant sous le pavillon de Panama, qui était en mouillage à environ 3 miles nautiques du port de Jorf Lasfar, a indiqué l’ANP dans un communiqué.

Une cellule de gestion de crise a été mise en place et l’ensemble des autorités concernées ont été avisées (autorité locale, Gendarmerie royale, Marine royale, MRCC, Marine marchande, etc.) afin de coordonner les opérations de sauvetage et apporter l’assistance au navire sinistré.

Un bilan de quatre morts et six blessés

L’intervention rapide de toutes les parties et les moyens logistiques mis en place (quatre remorqueurs portuaires, deux hélicoptères de la Gendarmerie royale et de la Marine royale, une dizaine d’ambulances, deux unités maritimes de la Gendarmerie royale et une frégate de la Marine royale) ont permis de maîtriser l’incendie à bord du navire. Le dernier bilan actualisé fait état de quatre morts et six blessés parmi les 28 membres d’équipage.

«Cet incident n’a eu aucune répercussion directe sur l’exploitation au port de Jorf Lasfar, qui a repris immédiatement son fonctionnement normal», a souligné l’ANP dans son communiqué.