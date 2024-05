Cargo en feu au large de Jorf Lasfar: le bilan monte à 4 morts et 6 blessés

Un violent incendie s’est déclaré vers 10h00 ce matin à bord d’un cargo minéralier, à environ 3 miles nautiques (5 kilomètres à peu près) du port de Jorf Lasfar. Affrété par une compagnie éthiopienne, le navire Toro Rosso, battant pavillon panaméen, venait de Singapour et était sur le point de rallier le port de Jorf Lasfar pour transporter une cargaison d’engrais phosphatés.

Un vaste dispositif a ensuite été déployé, sous la supervision du Centre national de coordination du sauvetage maritime (dont le siège est basé à Bouznika), avec une forte implication des autorités portuaires (ANP), la Marine royale, la Gendarmerie royale, la DGSN, la Protection civile et les autorités locales.

Sur place, l’opération de sauvetage a mobilisé pas moins de quatre remorqueurs portuaires, deux unités maritimes de la Marine royale et de la Marine marchande ainsi que deux hélicoptères de la Marine royale et de la Gendarmerie maritime.

Selon un dernier bilan actualisé, parmi les 28 membres d’équipage qui se trouvaient à bord, en majorité des Syriens, l’incendie a fait quatre morts et 6 blessés dont deux ont été transportés dans un état grave vers un hôpital à Casablanca. Les 18 autres marins ont été évacués sains et saufs et ont, ensuite, été pris en charge par l’agent maritime consignataire du navire.

Selon les premiers éléments recueillis auprès des membres d’équipage rescapés, l’incendie serait dû à l’explosion d’une chaudière au niveau de la salle des machines. Le360 apprend qu’une enquête a été ouverte, sous la supervision du parquet, pour déterminer avec précision les causes de cet accident.