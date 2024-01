Dakhla: la vaste opération de sauvetage se poursuit après le naufrage d’un navire de pêche

Le port de Dakhla a été le théâtre d’une intense activité dès les premières heures du mardi 23 janvier. Le défi était de taille: accueillir et prodiguer les soins nécessaires aux membres d’équipage d’un navire de pêche naufragé le samedi dernier. Les autorités locales, appuyées par des équipes médicales et celles de la Protection civile, ont mené une opération de sauvetage complexe, malgré les conditions météorologiques difficiles.

Des éléments de la Gendarmerie royale et de la Sûreté nationale, ainsi que des représentants de la délégation de la pêche maritime et de l’association de recherche et de sauvetage des vies humaines, ont rejoint l’opération. Grâce à cette synergie, quatorze marins ont été secourus et les corps de quatre autres, décédés par noyade, ont été récupérés. Les recherches se poursuivent activement pour localiser les six marins toujours portés disparus.

Dans une déclaration pour Le360, Youssef Fennoun, délégué de la pêche maritime à Dakhla, a noté que le sauvetage des quatorze rescapés s’est déroulé dans des conditions météorologiques défavorables, «ce qui a nécessité un renforcement des mesures prises pour garantir le succès de l’opération de sauvetage».

De son côté, Tami El Aissaoui, directeur général de l’association de recherche et de sauvetage des vies humaines, a relevé que «l’équipage du navire Al Wahda a joué un rôle crucial dans l’évacuation des survivants, assurant leur transfert du lieu de l’incident jusqu’à leur prise en charge médicale».

Abdelali Ouriad, directeur du Centre hospitalier régional Oued Eddahab, a indiqué que les rescapés ont été reçus au service d’urgence mardi et ont subi des examens médicaux. Ils présentaient des blessures mineures et leur état de santé est désormais stable et ne suscite aucune inquiétude.

Selon les derniers éléments disponibles, les raisons de cet incident semblent être liées à des conditions météorologiques extrêmes, notamment des vents forts.

Les autorités compétentes se sont rapidement mobilisées pour apporter l’assistance nécessaire à l'équipage du bateau de pêche.