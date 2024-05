Incendie mortel à bord d’un cargo au large de Jorf Lasfar: les précisions de l’Agence nationale des ports

Le jeudi 30 mai 2024, vers 09H30, une explosion s’est produite dans la salle des machines du navire cargo Toro Rosso, naviguant sous le pavillon de Panama, qui était en mouillage à environ 3 miles nautiques du port de Jorf Lasfar, indique l’ANP dans son communiqué.

L’autorité portuaire affirme avoir pris immédiatement toutes les mesures nécessaires pour gérer cet incident en mobilisant les moyens humains et nautiques nécessaires.

Une cellule de gestion de crise a été mise en place et l’ensemble des autorités concernées ont été avisées (autorité locale, Gendarmerie royale, Marine royale, MRCC, Marine marchande, etc.) afin de coordonner les opérations de sauvetage et apporter l’assistance au navire sinistré.

L’intervention rapide de toutes les parties et les moyens logistiques mis en place (quatre remorqueurs portuaires, deux hélicoptères de la Gendarmerie royale et de la Marine royale, une dizaine d’ambulances, deux unités maritimes de la Gendarmerie royale et une frégate de la Marine royale) ont permis de maîtriser l’incendie à bord du navire.

Les éléments de la Marine royale ont été fortement mobilisés pour évacuer les membres d'équipage du cargo Toro Rosso, le 30 mai 2024 à Jorf Lasfar. (FAR Maroc / Facebook)

Le dernier bilan actualisé fait état de quatre morts et six blessés, parmi les 28 membres d’équipage, précise l’ANP, confirmant le bilan révélé jeudi soir par Le360. Ce matin, une source médicale nous a confié que le pronostic vital de deux blessés est engagé.

«Cet incident n’a eu aucune répercussion directe sur l’exploitation au port de Jorf Lasfar, qui a repris immédiatement son fonctionnement normal», conclut le communiqué de l’ANP.