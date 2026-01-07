Il nous faut créer une Union Rationaliste Marocaine

Au moment où je m’assois pour écrire mon billet du mercredi, mon chat sur les genoux, un titre en première page du média Le360 attire mon regard, «Mohammedia: mort d’un jeune homme lors d’une séance de roqya charia», et immédiatement mon sang bout de fureur. Encore! En aura-t-on un jour fini avec la sorcellerie, l’obscurantisme et la bêtise bigote dans notre pays?

Du coup, j’abandonne l’idée d’écrire un article sur l’enlèvement au Venezuela de Maduro par l’armée américaine et je reprends l’éternel et nécessaire combat en faveur de la science, contre l’obscurantisme.

Selon l’article du média Le360, le jeune homme souffrait de crises d’épilepsie.

Rappelons que l’épilepsie est une maladie neurologique chronique qui n’a rien de mystérieux ni de démoniaque. Les crises d’épilepsie sont dues à une activité électrique anormale et excessive dans le cerveau– on parle parfois de ‘court-circuit neuronal’. Plusieurs causes sont à l’origine de cette maladie qui n’a rien de honteux ni de stigmatisant: lésions cérébrales, traumatismes crâniens, tumeurs, maladies auto-immunes, etc.

Les traitements médicaux, scientifiques, existent: médicaments antiépileptiques pour contrôler les crises, régime alimentaire adapté ou solutions alternatives plus lourdes comme la chirurgie (lobectomie, radiochirurgie).

Malheureusement, ils sont encore nombreux, malgré des siècles de progrès scientifique, les ignorants qui croient que les épileptiques sont en proie à une prétendue ‘possession démoniaque’; et ils conduisent ces malheureux chez des charlatans qui, contre quelques milliers de dirhams, prétendent les guérir avec force marmonnements et mauvais traitements qui vont des coups à la contrainte physique. «Sors de ce corps, Satan!» Quelle bêtise…

Il faut donc contrebalancer l’influence de ceux qui font la promotion de la sorcellerie et de la superstition, il faut le faire avec une explication sans cesse renouvelée de ce que sont la science et la rationalité.

Et tout d’abord, il faut répéter quelque chose de fondamental: ni la science ni la rationalité ne sont des ennemies de la foi. Rappelons que l’un des plus grands penseurs des Lumières, Voltaire, disait que l’islam était rationnel puisqu’il ne reconnaît ni miracle ni mystère ni dogme complexe et qu’il s’en tient à un monothéisme strict et une loi morale simple. Hegel, peut-être le plus grand des philosophes, considérait le monde musulman comme une des «quatre formations historiques principales», à l’instar des mondes grec, romain et (plus tard) germanique. Pour lui, l’islam fut comme eux porteur d’universalité dans le grand déploiement de la Raison. (Si on veut approfondir cette idée, cf. https://journals.openedition.org/mideo/9108 .)

Qu’on est loin des rites bébêtes qui viennent de tuer un pauvre malade à Salé!

L’Union Rationaliste Marocaine que j’appelle de mes vœux sera une association ouverte à tous et qui fera la promotion de la raison et de la science pour combattre la magie, la superstition et la sorcellerie, en un mot l’irrationalité. Elle organisera des colloques et publiera des revues et des podcasts pour diffuser une vision du monde basée sur la pensée critique et les incessantes avancées scientifiques.

La priorité des priorités sera d’intégrer la culture scientifique dans la culture générale. C’est une mission exaltante et exigeante, presqu’un sacerdoce.

Quant à la carte d’adhérent n° 1, nous la réserverons, à titre honoraire et posthume, à un Marocain d’élite, un certain Abou ‘l-Walid Muḥammad Ibn Roshd, dit Averroès, grand qadi de Séville il y a neuf siècles, et qui soutenait fermement l’usage de la raison, qu’il considérait comme un outil accordé par Dieu à l’homme pour comprendre scientifiquement le monde…